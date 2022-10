Lele Pons es hospitalizada de emergencia

Fue a través de sus redes sociales que Lele Pons informó que sería intervenida de emergencia al presentar inflamación del apéndice, situación que si no es atendida a tiempo puede causar graves daños a la salud, pero está vez fue atendida a tiempo y bajo los cuidados de los expertos, y por supuesto, en compañía de su futuro esposo, el cantante Guaynaa.

En Instagram donde la influencer cuenta con casi 50 millones de seguidores, publicó una serie de fotografías el día de ayer, donde se le ve en la cama del hospital junto a su prometido, en el post, Guaynaa comentó "Saldrás de esto muy pronto mi amor. Estamos aquí para ti.

También varios amigos de la venezolana externaron su cariño, entre ellos, Annita, Kimberly Loaiza, Juanpa Zurita, Paris Hilton y Carlos Vives, entre otros, así como sus seguidores que se han mantenido al tanto de su salud.

Gossip

Hace unos minutos a través de un live en su cuenta de Instagram contó a sus seguidores la experiencia "estaba con Guaynaa y unos amigos en Miami, al otro día me dolió la barriga, estuve vomitando y con diarrea, creí que algo me había hecho daño, le dije a mi mamá y me dió una pastilla", platicó.

Fotos: Cortesía | Instagram @lelepons

Comparte que después fue con los doctores, le dieron morfina y el dolor calmó menos en la parte del abdomen, le hicieron estudios y los doctores dijeron que si no se operaba, el apéndice explotaría, platicó con su amigo Juanpa en el live.

La venezolana ya se encuentra en recuperación aún en el hospital.