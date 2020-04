Leo Dan canta a dueto con Carlos Rivera su clásico "Esa pared"

Leo Dan desde su residencia de Miami, Florida, anuncia que este viernes 17 sale en las plataformas digitales su nuevo álbum Celebrando a una leyenda segunda parte y simultáneamente se lanza Esa pared, como el quinto corte sencillo de su tributo, a dueto con el cantautor mexicano Carlos Rivera.

El artista argentino lamentó no encontrarse en tierras mexicanas a causa de la pandemia mundial por el Covid-19, pero, declaró, “confiamos en Dios que todo va a estar bien, el coronavirus se va ir pronto y se va esconder porque lo vamos a matar a base de fe”.

Celebridades El cantante Dani Martín estrena tema con Juanes

Al ahondar en torno a Esa pared, se refirió a los logros que alcanzó con esta letra de su autoría en cinco décadas de trabajo musical: “Me ha dado satisfacciones todas. Primero, porque fue una composición que después de estar en balada, me introdujo en el mercado del mariachi, porque a mí no me dejaban grabar en ese sonido, porque yo era baladista y esas ondas. Yo le dije a mi productor que me dejara hacerlo, aunque fuera lo último que hiciera en la profesión. La grabé con otros nueve temas en un álbum, al terminarlo me fui a la casa de la Virgen de Guadalupe a decirle que me ayudara a que gustara al público y hasta el día de hoy me ha funcionado bastante bien, gracias a Dios. Así que con ese tema hemos abierto muchos mercados y fue la punta de lanza para hacer 15 producciones que son 150 canciones con mariachi”, reseñó.

De la mancuerna musical que hizo con Carlos Rivera, confesó que le quedó un cierto disgusto. “Lo único que no me gustó a mí, es que es más alto que yo y más guapo. Fueron los únicos problemas que le encontré. Y espero que en un futuro, si volvemos a hacer dupla, le voy a pedir que cante sentado”, agregó sin perder su buen sentido del humor.

El veterano artista asegura que ha mantenido su buen estado de salud, pese a la contingencia en Estados Unidos, donde radica. “Yo creo que hay que cuidarse, nada más. El virus no tiene posibilidades primero de infectarte y también de contagiar a otra persona. Aislándote y haciendo la cuarentena, yo creo que es una buena recomendación. Pero sobre todo la fuerza está en la alabanza al señor, en orarle al señor, que nos perdone, que nos ayude, que nos dé sabiduría para que seamos mejores, porque el problema grave de todo esto es por la naturaleza, la tierra, el aire, los mares se están quejando porque les tiramos tanta basurita, ahí. Yo creo que esto es una enseñanza a nivel mundial para todos”.

Reconoce que en su familia, “le apostamos a la vida, según Jesucristo”. Augura que vienen tiempos difíciles. “Vamos a tener muchas vicisitudes, muchos trastornos, pero él ha vencido al mundo y él está con nosotros, quien está con Dios, todo le saldrá bien. No hay que bajar la guardia, orar y tener confianza en el Señor, que él nos va ayudar a trabajar y va a enderezar, sobre todo a aquellos que no queremos a veces obedecer cosas que son importantes para bien de la vida, de la población en el mundo”.

Celebridades Se cumplen 50 años sin The Beatles y su música sigue vigente

Actualmente Leo Dan está presente en las plataformas digitales con cuatro canciones de las 16 que conforman su nuevo álbum, Niña qué tienen tus ojos con Río Roma; Pero Raquel, con Edwin Luna y La Trakalosa, Cuando un amor con Natalia Jiménez y Libre, solterito y sin nada en dupla con Dr. Shenka.

“Estamos muy esperanzados, ilusionados, sabemos que tenemos un buen material, los artistas que nos acompañan son compañeros de primera línea y además muy queridos por la gente”, asegura quien está presente también como compositor, pues Pedro Fernández acaba de lanzar Cómo te extraño mi amor, que lleva poco más de un millón 500 mil visitas en menos de dos semanas.