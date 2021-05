Llega la esperada noche de gala de los premios Billboard

Rafa Sarmiento, Anaís Castro y Heisel Mora, conductores del canal TNT para la cobertura de la 28 edición de los Premios Billboard Music Awards 2021, coinciden en definirla como una fiesta marcada por los estrenos en vivo. Tienen la expectativa que el boricua Bad Bunny se erija como el más laureado de los latinos y del canadiense The Weeknd, quien va en la competencia con 16 nominaciones, esperan que gane al menos cinco categorías.

En punto de las siete de la noche este domingo bajo la conducción de Nick Jonas, desde el Dolby Theatre en Los Ángeles se revelarán los ganadores en una gala tanto presencial como digital.

.▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“El reto más grande es llevar una ceremonia y hacer sentir al espectador como si verdaderamente no estuviéramos a la distancia, ni en pandemia, ni absolutamente nada. Es lo que hemos intentando en todas estas entregas de premiación. Creo que se ha logrado de alguna forma como la labor de TNT. Y vencer toda esa parte tecnológica que a veces nos juega en contra”, declaró Rafa Sarmiento, quien estará en la conducción a control remoto con Ileana Rodríguez.

Rafa Sarmiento se reserva su pronóstico para las más de 20 categorías, pero destaca: “esta entrega me entusiasma porque va a ser un evento de estrenos hay muchos lanzamientos, BTS va en vivo con Butter, es la primera vez que mundialmente serán vistos al interpretarla; los Twenty One Pilotos con Scaled and icy, con H.E.R.; DJ Khaled con Migos con We going crazy. Más los shows de música en directo, que es el plus al espectador como el performance de Karol G y Bad Bunny".

Apunta que “el Billboard es un premio más matemático y por eso es complicado predecir los ganadores", y menciona el ejemplo de The Weeknd en el Grammy: "ellos son la Academia, la industria, los promotores, músicos votando, mientras que en el Billboard, los entrega la directiva de la revista en base al consumo".

Anaís y Heisel, estarán en el pre show en digital, desde las 18:30 horas. Ambas coinciden en que “de Bad Bunny, era de esperarse sus siete nominaciones, es el artista latino más importante e influyente del año en Estados Unidos y los Premios Billboard lo galardonan en base a su desempeño y al consumo de su música”.