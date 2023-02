Lo que callamos las mujeres regresa con nuevos episodios

Con Lo que callamos las mujeres, la serie que tendrá 60 episodios nuevos, se retoma en TV Azteca, la producción de este audiovisual en formato cinematográfico y que presenta problemáticas reales como es el abuso físico, sexual, violencia laboral, extorsión cibernética, y otros.

Elisa Salinas, productora general desde hace 20 años, con Ana Celia Urquidi, productora ejecutiva en su primera experiencia en la realización de esta serie, anunciaron los nuevos episodios, acompañadas de Adrián Ortega Echegollen, director general de Contenidos de TV Azteca, quien dio el claquetazo de las grabaciones.

Ante la presencia de Javier Díaz Dueñas, pionero de la serie, así como los actores Carmen Delgado, Roberta Burns, Diana Santos y Francisco Díaz, Ortega Echegollen informó que la serie se estrenará en mayo próximo en Azteca Uno.

“Estamos muy contentos y festejando que reiniciamos la producción original de ficción de TV Azteca con esta marca tan poderosa. Nos da mucho orgullo presentarlo como un hermoso proyecto que trae un talento atrás, que es Elisa Salinas, la productora general, y se incorpora Ana Celia Urquidi, como productora ejecutiva y Martín Garza, como productor de Ficción.

“Cuando se estrene va a ser una temporada brutal, sin precedentes. Son 60 episodios con 10 escritores muy talentosos, más los directores de escena Luigi Reyes y Armando Urueta y el talento que nos va a sorprender con el rating”.

Ana Celia Urquidi, productora ejecutiva, quien a cuatro años de ausentarse de TV Azteca se reincorpora a sus filas y por primera vez realizará Lo que callamos las mujeres, indicó que este formato “para mí, me significa algo muy importante, porque vivimos en una sociedad en la que si no hablas de lo que vivimos, no serían temáticas actuales y éstas las llevamos dramatizadas y me parece maravilloso.

“Las temáticas a abordar tienen que ver con las mujeres, con las madres, con los hijos: abuso, violencia, disyuntiva por el aborto, codependencia. Son temas que existen y ahora los sacamos a colación para cada episodio”.

El actor Javier Díaz Dueñas, quien fue pionero en la primera temporada de la serie, en entrevista con El Sol de México, confió en que “el público se identificará, porque no sólo suceden en México sino en el mundo. Se abordan las problemáticas que las mujeres tienen que enfrentar como el machismo, el ser relegadas, abusadas, discriminadas, o expuestas en redes sociales. En esta nueva temporada se busca reivindicar a las mujeres, darles su lugar”, detalló.