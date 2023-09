Los Aptos actuarán en el festival Arre

Tres años le llevó pisar por primera vez un escenario en la Ciudad de México como será el del festival Arre, al mexicano-estadounidense Juan Ortega, compositor y vocalista del grupo sierreño Los Aptos, que se presentan este domingo 10 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de elenco del festival de regional mexicano, que se llevará a cabo el fin de semana y en el que se presentarán Peso Pluma y Natanael Cano.

Los Aptos liderados por el cantautor Ortega radicado en Indiana, Estados Unidos, actualmente suenan con la colaboración con Cuco Miel, incluida en su cuarto álbum, Descifrar.

“Les tengo respeto a solistas cuyos orígenes son de dinastías musicales que provienen de familias exitosas. A lo mejor ellos tienen mejores oportunidades, pero en lo que concierne a mí, me ha llevado unos cuantos años darnos a conocer como Los Aptos.

“A ellos no se les quita su talento que tienen como Ángela Aguilar que tiene un vocerrón. Ellos como uno trabajan por un lugar en la música, su talento los avala y también como yo, tienen que seguir trabajando para permanecer.

“Hoy en día muchachos de mi edad la revientan gracias a las plataformas de música y otros como yo, les va a llevar años para destacar. Todo es merecido y mis respetos a todos, porque todos trabajamos para tener lo que se tiene”.

En sonido sierreño Los Aptos tienen éxitos como Enamorado, Miel, grabada con Cuco, Hace mucho tiempo, así como el cover del grupo Frontera, Un x100to. En su presentación del domingo, interpretarán el tema Sálvame que acaban de estrena este viernes 8.

“Nos ha ido bien, ya que reventamos en el 2020-2021, y se nos abrieron las puertas con el tema Enamorado, entramos macizo en el mercado virtual, gracias a dicha melodía se nos abrieron las puertas de la industria”.

Los Aptos, conformado también por Jony Rivera y Daniel Vaides, de origen guatemalteco, son liderados por Juan, quien se declara netamente mexicano, gracias a que sus padres le inculcaron sus raíces.

“Casi llevo toda mi vida yendo a Monterrey, visitando a mis familiares. Siempre he mantenido las influencias muy cercanas. Eso es algo que amo y valoro, siempre lo tengo en mente. Siempre me he sentido más mexicano que de Estados Unidos, por mis padres.

“En los últimos meses con quien me he identificado como compositor es con Edgar Barrera, porque ha colocado en los cuernos de la luna a Grupo Frontera, y con Cuco, con el que hicimos el tema Miel, con ellos me he inspirado mucho en cómo escriben. De chico escuché música de Maná, de Los Hombres G, entonces tengo en mi vida una variedad de música que me ayuda a crear mis temas”, confió en la entrevista con El Sol de México.