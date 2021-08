Los Rolling Stones anuncian nuevo lanzamiento de lujo

El álbum se estrenó en 1981; incluye nueve temas inéditos Cortesía: Helmut Newton/Universal Music

Uno de los temas emblemáticos de los Rolling Stones, Start me up, aparece en el disco que Sus satánicas majestades editaron en 1981, Tatoo you, remasterizado para celebrar su 40 aniversario y saldrá a la venta en versiones de lujo el 22 de octubre.

Universal Music anunció que la reedición incluirá nueve tracks inéditos de la época, el primero de estos, Living in the heart of love, que ya está disponible en plataformas. Tattoo You (40th Anniversary Edition) estará disponible previamente en formato digital.

Con el anuncio de esta reedición, la disquera confirma que las leyendas del rock se preparan para retomar su gira No filter con 13 nuevas fechas en Estados Unidos, a partir del 26 de septiembre, con un primer concierto en St. Louis y se extenderá hasta noviembre.

“La remasterización del 40 aniversario del álbum original de 11 pistas incluye favoritos perdurables como Hang fire, Waiting on a friend (que muestra al gigante del saxofón de jazz Sonny Rollins) y, por supuesto, la pista de apertura que ha sido una firma de la banda desde entonces, Start me up”, informa el comunicado.

En las versiones de lujo se incluirán un disco de temas inéditos, Lost & found: Rarities y otro más en vivo: Still life: Wembley Stadium 1982.

El recién lanzado Living in the heart of love, pertenece al disco inédito y “otros aspectos destacados de Lost & found incluyen una versión espectacular de Shame, shame, shame, grabada por primera vez en 1963 por uno de los héroes del blues de la banda, Jimmy Reed”, abunda el comunicado.

“Still life: Wembley Stadium 1982 es un recuerdo imperdible del concierto de la banda en Londres en junio de ese año en la gira Tattoo you”. La grabación en directo incluye éxitos como Let's spend the night together y Brown sugar.