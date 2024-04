Los Tigres del Norte la rompen en la Madre Patria

¡Desde Sinaloa para el mundo, Los Tigres del Norte!, así se anunció la presentación de los hermanos Hernández quien después de 13 años, su rugido hizo eco en tierras españolas, gracias a la serie de conciertos que los originarios de Mocorito hicieron por el viejo continente.

Las ciudades que visitaron en España fueron: Madrid, Coruña, Barcelona, Bilbao y Pamplona donde los Tigres inundaron con su música a un público provenientes de varios países que se dejó consentir por los ‘Ídolos del Pueblo’, principales representantes de la hispanidad, su cultura y sus valores, que lograron a través de sus acordes, acercar la música mexicana con el resto del mundo.

Gossip Tigres del Norte hará rugir el Estadio Olímpico

Los Tigres del Norte, dieron un recorrido por todos sus éxitos, logrando que cada uno fuera coreado por los asistentes, confirmando que su música ha llegado al mundo entero a lo largo de sus más de 55 años de trayectoria.

El WiZink Center en Madrid, fue el primer escenario que sirvió de apertura a esta excepcional gira, donde lograron que las 8 mil almas, lograran unirse al unísono con los clásicos temas “Ni parientes somos”, “La mesa del rincón”, "Golpes en el corazón”, “Jefes de jefes”, “Señor Locutor”, entre muchas más que pusieron a bailar y cantar al público que ondeaba banderas de países como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Perú, Ecuador y Venezuela entre otros, sintiendo cómo se encendía su sangre latina, al escuchar cada uno de los temas que han sido parte de varias generaciones.

El Coliseum en Coruña y el Auditorio del fórum en Barcelona, lograron la misma aceptación desde el primer minuto que los “Jefes” pisaron el escenario. Los corridos, las baladas, las norteñas clásicas de la agrupación se conjugaron también con las notas del mariachi Sol de América , para interpretar los temas en donde rinden homenaje a Vicente Fernández, y que fueron adornados con la belleza del ballet folklórico Leyendas de México, logrando que el público pudiera saborear un pedacito de México.

Foto: Cortesía / Tigres del Norte

A la semana siguiente el Bilbao Arena de esa ciudad y el Navarra Arena en la bella Pamplona, fueron testigos nuevamente de lo que los mexicanos, logran hacer sobre el escenario: alcanzar sueños, unir culturas y ser la voz de los pueblos que se han visto identificados con su música de libertad, de trabajo y de lucha. “La puerta negra”, “Contrabando y traición”, “Pedro y Pablo”, “La Carta”, “América”, “La camioneta gris”, “Cuestión olvidada” y “Somos más americanos” entre otros, cimbraron cada uno de los recintos, con los gritos y coros de los fanáticos que no lograban dar crédito el poder ver de cerca a sus grandes ídolos.

Gossip Llega a Querétaro "Benditos Malditos" la banda de Joaquín Sabina

En esta gira, los artistas consiguieron ser la voz del pueblo latinoamericano, no sólo en España, sino también en la ciudad de Londres, un lugar que pareciera ajeno a nuestra cultura hispana, pero que resultó ser toda una experiencia gratificante y satisfactoria.

El Eventin Apollo Hammersmith en Londres, explotó en una impresionante lluvia de emociones. El público, que llenó el lugar a su máxima capacidad, se volcó en un vaivén de adrenalina con cada una de las interpretaciones de la agrupación mexicana, tanto así, que al final decenas de ellos subieron al escenario para poder lograr una fotografía con sus ídolos, poniendo en alerta al cuerpo de seguridad del lugar, que trató de mantener el orden para que los Tigres lograran finalizar su actuación sin contratiempos.

Foto: Cortesía / Tigres del Norte

“Esta gira fue grandiosa, espectacular, cada lugar que visitamos nos sentimos queridos y acogidos, no sólo por nuestros paisanos sino también por la gente nacida en aquellos países tan bello (…) En Londres algunas personas no hablaban español sin embargo era el calor de la música, el cariño, de hecho, una persona originaria de Suecia se acercó y me dijo: por sus canciones estoy aprendiendo su idioma y me abrazó, solo me queda decir gracias infinitas a este gran público, gracias a nuestro país México por siempre apoyarnos y porque gracias a ustedes podemos llevar nuestra música al mundo entero”, expresó Jorge Hernández, líder de la agrupación.

Cada uno de los conciertos que han realizado a lo largo de su carrera guardan un espacio en su corazón; todos son especiales, porque el público que los acompaña revive la magia en esa música que trae grandes recuerdos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La grandeza de Los Tigres del Norte es fácil de medir, pero difícil de cuantificar; sus centenares de éxitos han dejado huella en la mente y corazón del público que se ha enamorado con su música, que ha encontrado fortaleza en sus letras y que se ha levantado mostrando su orgullo de ser hispano, no por nada, son catalogados como “Los Jefes de Jefes”.

Por lo pronto en Querétaro tendrán su próxima presentación el próximo 4 de mayo en el Estadio Olímpico, donde presentarán todos los éxitos de su gira “Siempre Contigo”