Lourdes Capall: una estrella queretana de la que todos hablan

El nombre de Lourdes Capall ha empezado a ocupar los titulares de prensa, su rostro aparece en espectaculares de las calles de Nueva York y su música acumula cada día miles de reproducciones en plataformas.

Pero, ¿Quién es la joven estrella? Se trata de María de Lourdes Caballero Palomares, una artista queretana que desde el lanzamiento de su primer álbum, Extinction, en 2010, ha dado pasos firmes en la industria musical no solo como cantante, sino también como compositora y productora.

En entrevistas con Vanity Teen, Cosmopolitan, Forbes, y más recientemente, con Rolling Stone, la artista cuenta que desde muy temprana edad soñaba con alcanzar algunas de las metas que en los últimos años ha logrado materializar.

“Desde niña sabía a qué quería dedicarme el resto de mi vida, amaba cantar y hacer shows. Esto es alimento puro para mi alma”, dijo a la revista.

La interprete de I´m Alive, Bite my tongue, Falling down y Over me, destaca por ser ella misma quien escribe sus canciones.

“Tenía un teclado Yamaha, libreta y lápiz, y solo comencé a tocar y sentir cada una de las notas; en cuestión de minutos compuse los primeros segundos de ‘Extinction’, y fue ahí donde supe que había creado una canción de ayuda al mundo, y no una de amor, como esperaba. La música muchas veces nos guía hacia qué palabras debemos usar para contar la historia perfecta”, agregó en la misma entrevista.

Aunque su estilo musical se mueve dentro del pop, en su reciente lanzamiento Synced to the Beat revela su incursión en el house, y es posible que pronto sorprenda a los melómanos con más exploraciones en este género.

Lourdes también es empresaria e impulsora de la Fundación Capall, una organización que en colaboración con Save the Children, apoya a niños con sus estudios.

