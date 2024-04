Lucía Méndez elige ser la villana en el reality “Siempre reinas”

Lucía Méndez aclara todo. En el reality show “Siempre reinas” ella eligió ser la malvada. “Yo inventé un personaje para dar lata, ser la villana, el programa estuvo dos semanas en el top ten, lo logré”, dijo al anunciar su regreso al cabaret con el espectáculo ”Vedette”.

Después de la polémica que armó por los desplantes que se le vieron en el reality en el que ofendió a Verónica Castro, trató mal a la producción y se enemistó con Dulce, su comadre de toda la vida, la cantante y actriz sostiene que todo fue parte de una estrategia que armó junto con un coach, cuyo nombre no reveló.

“Mi amigo coach me ayudó, me dijo vete de lleno, aviéntate como una diva que haga y diga. De lo contrario, hubiéramos sido cinco mujeres como la Santa Madre Teresa de Calcuta, así no hubiéramos puesto loca a la audiencia, dijo sobre el programa que protagonizó junto con Lorena Herrera, Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce.

Sobre el insulto que dijo a Verónica Castro en el mismo programa, señaló que fue parte de una estrategia “de alguien más, ella y yo siempre hemos sido competencia. Se pensó y lo hicimos. Se hizo con un fin publicitario, para que se viera el reality”.

“Sólo fue eso. Jamás en mi vida voy a insultar a alguien a lo tonto. Esta es la realidad fue una idea de alguien y se hizo. Se inventó para tener controversia, tener un escándalo y lo digo de frente”.

Sin importar la imagen de malvada e inaccesible que sí logró proyectar ante el público, Lucía Méndez afirmó que dependiendo de la oferta económica que le hagan si está dispuesta a participar en la tercera temporada de “Siempre reinas”, que en la última edición le dejó una enemiga, su comadre Dulce.

El elenco conformado por Lorena Herrera, Lucía Méndez y Roxana Castellanos Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“Sí sé que me dice reptiliana. Ella de alguna manera quiere provocarme. Creo que hay personas que nunca han tenido un proyecto de este nivel lo digo con toda humildad”.

Lucía Méndez dice también que para ella ese reality es pasado, su presente es su regreso a los shows nocturnos.

“La que quiera ser mi amiga está bien y la que no, está bien. Ahora ya estoy en un juego de un show que es ‘Vedette’. Y no pienso demandar a nadie, para nada; que sigan, que sigan y que sigan gozando de este reality que es mundial”.

En la década de los noventa , Méndez presentó varios espectáculos en centros nocturnos ahora regresa a esa faceta con Vedette, a estrenarse el 3 de mayo en un Hotel de Paseo de la Reforma.

En el show presentará sus éxitos de balada pop románticas y algunas composiciones de Juan Gabriel.

“El incorporarme a Vedette, es una responsabilidad grande y estar a la cabeza me hace sentir halagada. Esto no se hace solo, siempre es un equipo, siempre hay alguien, un productor, un director musical, las canciones, muchas cosas para que realmente se pueda lograr el éxito y uno sola no puede”, expresó.