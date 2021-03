Luis Roberto Guzmán regresa a Netflix con “¿Quién mató a Sara?”

¿Quién mató a Sara? es el nuevo lanzamiento de Netflix y se trata de una producción mexicana de drama y suspenso que, el pasado 24 de marzo, se estrenó en 190 países; siendo la primera serie original en español en streaming doblada a ocho idiomas, entre ellos el alemán, portugués, inglés, francés, turco e hindú.

Se trata de una historia, creada por el guionista chileno José Ignacio Valenzuela, en la que el actor boricua, encarnará a un abogado que revelará los misterios más ocultos de la familia central de la trama.

Protagonizada por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones, esta serie compuesta de 10 capítulos, narra las peripecias de Alex Guzmán, hermano de Sara, quien tras 18 años de encarcelamiento, es liberado y pone en marcha un plan para descubrir quién mató a su hermana años antes y por qué fue inculpado por el crimen. Sin saber que, la búsqueda de pruebas, lo llevará por una serie de revelaciones que darán un giro inesperado a la pesquisa.

En entrevista, Luis Roberto comparte el gusto de formar parte de este proyecto: “me siento muy contento con mi participación especial dentro de la historia y sobre todo con la honestidad con la que se habla y que se da en la historia dentro de toda esta ficción”.

Tras describirse como un apasionado de la ficción, por los retos artísticas y puntuales que demanda el género, revela que se trata de un thriller perfectamente trabajado que dará al público muchas sorpresas: “La producción fue magnífica por parte de todo el equipo involucrado; una experiencia de primera calidad, con una estructura y una claridad maravillosa”.

Las grabaciones comenzaron antes de la pandemia por Covid-19, pero al poco tiempo, se detuvo la producción; sin embargo, para cuando se retomó nuevamente el rodaje, el equipo aprovechó para grabar una segunda temporada.

Respecto a su participación en nuevos proyectos, destacó que, adentrarse a nuevas apuestas narrativas, es siempre algo que va nutriendo la consolidación artística y en el caso de su papel como “Lorenzo” se trata de una caracterización muy sensible, honesta entregada al amor: “Lo que me gusta como actor es que, para poder contar una historia, tienes que tener la libertad y el no juicio ante temas y ante cosas y este personaje habla siempre desde el amor”.

Puertorriqueño de nacimiento, el artista ha participado en producciones como “La mexicana y el güero (2020)”, “María Magdalena” (2019), “Narcos” (2018) “Lo que la vida me robó” (2014) y “El Pantera” (2010), invitó a que el público disfrute de esta nueva apuesta que está disponible en Netflix desde el pasado 24 de marzo: “Invitamos a la audiencia que se dé la oportunidad de ver este thiller dramático y misterioso que hicimos con mucho, con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucho riesgo y que lo disfruten tanto como nosotros”.