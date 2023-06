Lunalé trae “algo hermoso” para Querétaro

Alejandra, conocida artísticamente como “Lunalé”, se encuentra sumamente emocionada por presentarse en Querétaro y no puede esperar por encontrarse con las personas que le han escrito a través de su Instagram. “Muchas personas de Querétaro me han escrito y me han dicho que van a estar ahí en el evento (…) He sentido mucho cariño de la gente, el recibimiento y me encuentro muy ilusionada de llegar”, comentó en su entrevista para DIARIO DE QUERÉTARO.

El 29 de mayo la cantante colombiana anunció que realizaría una gira promocional de su último disco, “Algo Hermoso Termina”, integrando a Querétaro como una de las tres fechas confirmadas para México. Tomó la decisión de tocar en los escenarios mexicanos, ya que en abril de 2021 vino a grabar su disco en la Ciudad de México con Julián Bernal, productor de Esteman, Elsa y Elmar, y Juan Galeano de Diamante Eléctrico.

Para ella, este segundo disco representa el cierre de un “ciclo emocional y de exploración musical”. “Este segundo álbum es un ciclo que cierra ya con esa situación amorosa [que menciona desde su disco debut, “La pena de estar sin ti”, de 2019], por eso se llama `Algo hermoso termina´, porque es el cierre de esta relación que fue tormentosa, pero que también fue hermosa en muchos aspectos”, comentó la cantante.

Como artista dice que no le gusta encasillarse en un solo género ni catalogar el tipo de música que hace. Tan sólo su último álbum hace un viaje sonoro desde el funk y los sintetizadores, hasta el bolero y la balada. Le interesa más la riqueza musical que puede tener su propuesta artística, que el definirse en un solo género musical.

Y dice que como compositora se inspira de distintos temas, no sólo del romance. En 2022 se alió con otras nueve artistas colombianas independientes para crear el proyecto “Colectivo de Fuego”, con el cual lanzaron la rola “De Fuego”. “Esta canción habla sobre la libertad femenina, sobre lo cansadas que estamos de que nos digan cómo hacer las cosas, cuando hacerlas, de que todo el mundo nos esté mirando y observando con la lupa”, explicó Lunalé.

El Colectivo tiene por objetivo alzar la voz para las mujeres artistas de Colombia y en Latinoamérica, en general. El año pasado crearon un festival por y para mujeres llamado, “Festival de Fuego”, con más de siete números musicales integrando el lineup y con tres conversatorios que giraban en torno el cuerpo femenino y las mujeres dentro de la industria musical.

“No importa si hay una persona o cien”

Recientemente, Lunalé se hizo viral en redes sociales luego de que publicara un reel en su Instagram documentando su última visita a Puebla. Era la segunda noche de su gira por México y, lamentablemente, nadie se presentó.

“Yo pienso que la experiencia en Puebla fue algo muy especial, porque si no hubiera ocurrido no hubiera aprendido lo que aprendí. Y precisamente fue que no importa si hay una persona o cien, yo igual quiero subirme al escenario, quiero cantar, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo”, comentó.

Sin saber el desenlace de esa noche, Alejandra decidió documentar toda su preparación previa, desde el momento en el que se levantó y se empezó a arreglar para el espectáculo, hasta el momento en el que se dio cuenta que nadie se presentaría. Su intención al darlo a la luz fue principalmente mostrar “la otra cara de ser artista”. El video tuvo muchísima recepción del público y de artistas mismos que se acercaron conmovidos por su valentía de compartir algo que indudablemente a más de uno le ha pasado.

En Querétaro presentará canciones de su nuevo disco y aparte un par de canciones que no se encuentran disponibles en ninguna plataforma de streaming, es el regalo de Lunalé para el público.

“Hay un par de canciones que yo no he subido en ninguna plataforma para mantener esa magia y un poco para romper el juego del internet, de que todo está en una plataforma. Así que me gusta incluir música que sólo pueden escuchar en ese momento y, que, si el resto las quiere conocer, tiene que ir al concierto y escucharlas en vivo”, adelantó.

Lunalé debutó en 2019 con su álbum “La pena de estar sin ti”. Su trayectoria musical ha sido marcada por momentos significativos como la oportunidad de cantar junto Los Amigos Invisibles en Rock al Parque, ser seleccionada como uno de los mejores showcases por Bogotá Music Market y presentarse en los Premios Nuestra Tierra.

Los boletos para su presentación en Querétaro se encuentran a la venta en su página web lunalemusica.co/conciertos y tienen un costo de 250 pesos. Se presentará en el Centro Cultural El Árbol el 9 de junio a las 20:00 horas.

