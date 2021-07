Lunay quiere que su música llegue a todo el planeta, lanza dueto con Anitta

El solista boricua Lunay promueve actualmente su nuevo tema Todo o nada, que va incluido en su álbum El niño. En este sencillo canta a dueto con la cantautora brasileña Annita y juntos promueven esta producción tanto en México como a nivel internacional.

“El niño, se hizo con todo el corazón en plena pandemia, en él va todo mi talento y cariño para mis seguidores, quienes me han demostrado todo su afecto y eso para mí vale mucho”, declara en la entrevista con El Sol de México.

El intérprete de reguetón y urbano está consciente que estar inmerso en la música es un camino largo, pero transitable, “voy aprendiendo cada día algo nuevo y con los pies en la tierra”.

Lunay habla de su experiencia musical con Anitta de quien dice: “La quiero mucho, la respeto e hicimos una dupla y clic con el tema Todo o nada, que desde que lo escuchó, le gustó mucho la letra. Ya se está posicionando y en algunos países es el número uno. A los fanáticos les ha encantado el dueto y bien puedo decir que el videoclip viene duro, muy duro”, sostiene.

Sobre la letra de la nueva canción dice: “Habla de un hombre que día a día vive con el hecho que le tiene que decir al ser amado que le gusta y que tienen que arriesgar otras cosas y para mí es muy especial”.

El artista quien tiene en Bad Bunny, Anuel AA, Maluma y J. Balvin un ejemplo, y los considera sus maestros, habla en torno al reguetón:

“En la música hay gustos como en los colores. Al que le gusta la pone y el que no le gusta, le cambia a su aparato; pero mi propuesta es bien movida y es para toda la familia. Mi música la pueden escuchar desde los niños, adultos, sin la necesidad de ofender a nadie, con temas de la realidad que pasan en la vida. Mi trabajo lo defino bien diferente y bailable, si van a un concierto mío, van a bailar toda la hora”.

Lunay de escasos 21 años asegura que “a J. Balvin le tengo y me tiene respeto y sí me gustaría hacer un feat más adelante; así que será pronto que puedan saber de esta colaboración. Al igual que tengo una corazonada de hacer proyectos con Bad Bunny y Anuel AA, son de los exponentes que me dieron la mano desde el principio en mi carrera”.

El reguetonero también se da un tiempo para expresar su sentir sobre el rebrote de Covid-19, “Ya estoy vacunado y eso no implica que no me vaya a contagiar. Y si claro, me da un poco de miedo que se atrasen las cosas, todos los planes por el nuevo virus, y todo se lo dejamos en manos de Dios para que el virus se vaya y nosotros poder continuar con los conciertos y podamos hacer".

Y agrega que, “nosotros los artistas del urbano siempre nos destacamos porque colaboramos entre nosotros, es una forma de apoyarnos para confrontarnos con otros géneros y seguir creciendo, lo que es industria, lo que son conciertos, lo que es negocio, tenemos que seguir expandiéndose en pro de la cultura musical”.

Dice que desea ser conocido por todo el mundo, “es un sueño que tenía desde pequeño y ahora estar viajando a países como México, es un sueño cristalizado que ahora me conocen físicamente, me piden tomarme fotos con ellos. Ahora sí que los sueños se cumplen si te los fijas como meta en tu vida para un crecimiento profesional. Estoy bien contento”, argumenta.