Maná llama a la conciencia ecológica en Querétaro

Fher se abrió paso en el escenario del Autódromo de Querétaro. Miró a sus fans de frente y comenzó a hablar sobre la conciencia ambiental antes de cantar “¿Dónde jugarán los niños?”, que dedicó a toda la gente que ama la naturaleza.

“Hay que evitar el desastre ambiental que sufrirán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones, cada quien debe de pensar global y actuar local, sembrando un arbolito, cuidando el agua, respetando el medio ambiente y exigiendo a los gobiernos que hagan su parte”, dijo el cantante de Maná, que desde 1996 realiza acciones para proteger especies, restaurar ecosistemas y promover la educación ambiental a través de la Fundación Ecológica Selva Negra.

A lo largo de su carrera, Maná también ha sido un firme defensor de los problemas que afectan a sus fans en todo el mundo, y esta gira no ha sido la excepción. Un porcentaje de ingresos generados en este espectáculo, y otros conciertos de su gira, fueron destinados a una organización que tiene como fin apoyar poblaciones indígenas en la República Mexicana.

Más de cuarenta años de pop rock latino

Foto: Gerardo Tavarez / Diario de Querétaro

Maná llegó ayer a nuestro estado con la gira México Lindo y Querido Tour, en la que ha vuelto a interpretar las canciones que los pusieron en el mapa del pop rock latino.

Rolas como “Vivir sin aire” y “Rayando el Sol” fueron coreadas por cientos de seguidores en el Autódromo de Querétaro. Cuando llegó el turno de “Te lloré todo un río”, Fher hizo una pausa a la música para contar la historia detrás de esa canción que lanzaron en la década de los noventa: “¿Qué versión quieren?... ¿les gusta la versión larga o corta?”, bromeó el artista con doble sentido.

Fher escribió el tema luego de que una novia le rompiera el corazón tras dejarlo por otro. “Después me la encontré en un concierto en Guadalajara, la vi y le dije: a tí mamacita, a tí yo te lloré todo un río”.

No fue la única anécdota que el vocalista compartió durante la noche, también habló de la muerte de su padre, razón por la que su madre tuvo que sacar adelante sola a sus hijos como muchas otras madres mexicanas.

“Fue una mamá soltera desde los primeros años que nacieron sus hijos, tres hermanas y yo; una guerrera que le entró a la vida de frente y sacó adelante a cuatro hijos... Esta canción habla de un niño de siete años que tiene una plática con su reloj, le dice que su padre ya no va por las noches a darle un beso y la madre no tiene palabras, se guarda todo el silencio en los océanos de su corazón porque no hay forma de explicarle que su padre se había ido a las estrellas (…) La última vez que lo vi salió de mi cuarto, me aventó un beso y apagó la luz”, recordó Fher como preámbulo de “El Reloj Cucú”, en la que cuenta entrelíneas esta experiencia.

Foto: Gerardo Tavarez / Diario de Querétaro

En el concierto la banda también hizo un homenaje a José Alfredo Jiménez con “Te solté la rienda” e hicieron pequeño guiño a Bob Marley con “Get up, stand up”.

Casi a punto de terminar el espectáculo, un hombre le pidió matrimonio a su novia en el escenario, y el mismo Fher dedicó una canción a “su amor”, que aseguró, se encontraba también entre el público junto a su suegro.

Alguien arrojó una bandera de México a Fher, y él se envolvió con ella como si se tratara del niño héroe Juan Escutia. También llegó hasta él un brassier, como en sus conciertos de los noventa, y un poco ruborizado solo se limitó a decir: “huele bastante bien”.

Foto: Gerardo Tavarez / Diario de Querétaro

Maná terminará su gira mundial México Lindo y Querido en su propio país, las últimas fechas confirmadas son León (26 de octubre), Mérida (7 de noviembre), Tuxtla (9 de noviembre), Juárez (14 de noviembre), Monterrey (16 y 17 de noviembre), Cholula (23 de noviembre, Tecate Comuna), Zapopan (29 y 30 de noviembre) y Ciudad de México (6 de diciembre).