Manuel Medrano regresa con la canción “El cuento”, una tema sobre las relaciones a distancia

Hace casi una década, Manuel Medrano incursionó en la industria musical. Desde entonces ha conquistado los corazones de millones de personas gracias a temas como “Bajo el agua” y “La distancia”.

Pero, aunque nunca sintió haber perdido su camino, durante estos años logró descubrir, aún más, su propia esencia. Hoy, con 36 años de edad, Manuel está por lanzar su tercer álbum discográfico, mismo que representa todo lo que es actualmente: un hombre fiel a sus valores, mucho más maduro y con mucho romanticismo qué compartir.

“Este álbum solidifica mucho lo que represento como artista y como ser humano, todo a través de la música, las melodías, las letras, que es algo primordial. Me gusta mucho ser muy meticuloso y cuidadoso con las palabras que digo y con lo que la gente va a meter en su cabeza y en su corazón”, afirmó Medrano en entrevista con El Sol de México.

“Este material es una invitación a reconectar con uno mismo, a enamorarse, a conectarse con el universo, con la música, con la buena energía, es un disco que habla mucho de lo que estoy viviendo en este momento y pues este es uno de los mejores momentos de mi vida, tanto personal como profesional”, agregó.

El nombre del disco se mantiene en secreto, debido a que el colombiano buscará sorprender a sus fans en el momento de su publicación. Estará disponible para el mes de mayo aproximadamente e incluirá 14 temas.

UNA HISTORIA DE AMOR

Uno de ellos es “Este cuento”, sencillo que acaba de estrenar, inspirado en el realismo mágico y que narra la historia de amor de dos personas que mantienen una relación a distancia.

“Son dos personajes que forman parte de un libro. Ella quiere salir del cuento, él le ayuda a salir, pero luego la extraña. Esta canción es una invitación a amarnos mejor, a apoyar a nuestras parejas, sea que tengan que estar lejos o cerca de ti y aprender a soltar también.

“Habla mucho de mí, a través del arte, de las melodías, de las letras, de la guitarra, es un gran abrebocas”, dijo.

El tema contó con la composición de Manuel, en coproducción con Christian Velandia. Se adentra a géneros como el folk, country, pop latino, entre otros.

Con este disco, el dos veces ganador del Latin Grammy planea una gira por algunos países de Latinoamérica, incluido México y, por primera vez, presentarse en tour en Estados Unidos.

“Es un sueño hecho realidad, es una felicidad muy grande porque hemos trabajado muy fuerte para cruzar estas fronteras.

“Me emociona mucho porque digamos que yo considero que una de las cosas que más me hace feliz es llegar a nuevas ciudades, nuevos países, poder abrazar a nuevo público, que más gente se conecte con mi música, yo creo que es de las cosas más impresionantes que me puede pasar en la vida, estoy muy feliz de poderlo vivir en este momento de mi carrera”, sostuvo Medrano.

El originario de Cartagena de Indias no descarta en algún momento componer en inglés, pero por ahora se enfocará en resaltar el talento de los hispanos a través de diferentes canciones.

LA MÚSICA URBANA ES AUTÉNTICA

El cantautor mantendrá su línea romántica en sus letras, sin adentrarse tanto al urbano que lleva mensajes mucho más directos, como lo están haciendo los nuevos exponentes del reguetón mexicano.

“Yo no considero que se haya perdido el romanticismo, sino que por el contrario se han hecho públicas muchas maneras más de expresión. La música urbana es la abanderada de eso, no se inventa nada, ellos hablan como la gente habla en las calles, en los barrios, en las universidades, colegios, no es algo que sea malo ni bueno, sino que es nuestra realidad; en el fondo muchos son así, muchas personas se comunican de esa forma y para mí no está mal que el urbano muestre esa cara de la humanidad porque al final es nuestra realidad.

“Yo crecí en un ambiente diferente, escuchando música inspirada en la poesía, en las metáforas, en el realismo mágico, en las grandes historias de la humanidad y en estos nueve años he descubierto que es lo que realmente me gusta, no entrar sobre un beat a improvisar sobre cualquier cosa, sino más bien sentarme a escribir una letra que sé que puede perdurar con el tiempo”, finalizó.