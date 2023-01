Marco Antonio Solís anuncia su regreso a los escenarios, su gira mundial incluye a Querétaro

“Se viene un año sin precedentes hermanitos”, posteó Marco Antonio Solís en sus redes sociales para dar a conocer su nueva gira mundial “El Buki World Tour 2023”, en la que se incluye una fecha en Querétaro.

A la ciudad llegará el 20 mayo, y aunque aún no se revela la sede del concierto y la taquillera donde se venderán los boletos, la información se compartirá pronto en la página oficial marcoantoniosolis.com.

El cantautor mexicano informó que recorrerá más de 40 ciudades en Estados Unidos, Europa y México este año, “estaré dando la vuelta al mundo para reunirme con todos ustedes y llevarles la música que con tanto amor ustedes reciben”, dijo.

Además de Querétaro, su tour incluye Baja California, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

La noticia ya es tendencia en redes sociales, por lo que no ha faltado quien solicite que también incluya a su ciudad o país en el tour.

“A Uruguay por favor esperamos con ansias”, “Necesito que vengas a Colombia para dar por cumplido mi sueño”, “Mi cantante favorito, ¿cuando vienes a Perú?”, “Qué pesar, espero con anhelo visite Quito, Ecuador y disfrutar de su preciosa música”, “Qué lamentable que no venga a tierras chiapanecas, “El corazón se me rompió en mil pedazos, no hay fecha para Cancún o Mérida”, son algunos de los comentarios.