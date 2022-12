Marco Mares persigue la innovación en su música incluso más allá de las reglas

El cantante mexicano Marco Mares no se cansa de innovar en su trabajo, y ahora experimenta detrás de los micrófonos al producir su más reciente álbum, el cual se lanzará próximamente y contendrá una reflexión sobre la tecnología.

En entrevista con este diario, expresó que hace cuatro años no hubiera creído que sería posible ser su propio productor, así que hoy se siente más orgulloso que nunca por haber derribado las barreras que lo detenían.

"Me dejé llevar, no hay ni bien ni mal en la música, incluso las reglas son para romperse. Dejé de juzgarme y tenerle miedo, me puse a pensar que lo iba a escuchar sólo yo, y con esas ganas de pintar una pintura que no existía pero que yo quería ver, con esa idea lo hice".

Al respecto de su álbum, cuyo nombre será revelado próximamente, aseguró que está plagado de sonidos mixtos y voces distorsionadas, con la finalidad de contar una historia a través de esos elementos y retratar el ahora.

"El concepto del disco habla mucho de la tecnología, y busca ser un archivo social, económico, tecnológico e histórico. Me encantaría hacer una foto de lo que somos ahorita y cómo nos relacionamos y cómo vivimos el amor a través de la tecnología".

El más reciente corte de este futuro material se titula "Estamos bien", con el cual espera brindar un mensaje de esperanza de que no importa cuan mal luzcan las cosas, siempre se puede superar los malos tragos de la vida.

"Dentro de todo estoy bien y he llegado hasta acá estando vivo, era la necesidad de agradecer que estamos bien, y también como una forma de manifestar que el próximo año será mejor. Han sido un par de años difíciles, distintos, pero de aquí para arriba".

El vídeo presenta una serie de imágenes con tono retro, cuyo objetivo es apegarse a la temática tecnológica del disco. "Está muy relacionado a hoy en día, al presente, 2022 y 2023. Me pareció una interesante yuxtaposición el grabar con los teléfonos modernos y hacer el video con una cámara Super 8 (que data de los años 70)".

Para el próximo año espera emprender una gira por México y Latinoamérica, la cual pinta para ser la más grande que ha hecho hasta el momento.