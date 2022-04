María Félix: una actitud que se volvió meme

Las frases de María Félix son material idóneo para memes que toman con humor la forma de hablar y conducirse de La Doña. Su fotografía viene acompañada de frases como “Si la que te critica es fea, no cuenta”, “Más vale llegar tarde que llegar fea”, o “Las mujeres guapas también tenemos sentimientos”.

Algunas de las frases que circulan por cientos en redes sociales podrían no ser de María Félix, pero su contenido sí que tiene qué ver con el personaje que ella misma creó.

“No soy un mito, soy una realidad”, le dijo en una entrevista para el diario unomásuno a la periodista Alegría Martínez, publicada el 16 de noviembre de 1993. “Yo nunca soñé estar en la cumbre. Parece falta de modestia, pero yo no tengo ese sentimiento, no lo conozco porque siempre me fue bien. No he sufrido para tener dinero, hombres ni belleza, ¡eso es cumbre! Para lo único que he sufrido es para aprender, porque yo no sabía nada. Por eso hablan tanto”, agregó La Doña en esa conversación.

También admitió: “Soy una improvisada. Nada sabía de cine, sólo me eché encima un carácter y un estilo. La gente lucha para hacerse un lugar bajo el sol. Yo nací bajo el sol. Toda mi vida he tenido buena salud y he contestado, me he defendido de los insultos. He tenido éxito desde que nací. Nunca pensé en cumbres, éxitos ni nada, todo lo he tenido a manos llenas porque así me ha llegado, pero he tenido dos cosas: disciplina y ganas de aprender todo lo que puedo; desde rasgar un poquito la guitarra, y así, cuando llego a estar solita hasta me canto una canción, pero siempre he vivido con gente inteligente, no entiendo a los pendejos, esos son ultraterrestres.”

¿Qué tanto han influido las características de sus personajes cinematográficos en la construcción de un perfil femenino fuerte que reta al sexo masculino desde la belleza física?, cuestionó Alegría Martínez a la actriz. Y respondió: “¡Cómo cree que…! Mis personajes nunca tuvieron nada qué ver con mi físico. ¿Usted cree que me parezco a una cucaracha? ¡Lo que se parece un elefante a una gallina, me parezco yo a una india! ¡Son mis entretelas! No tengo físico de india ni de arrastrada ni de puta. Para tener una carrera como la mía, yo aprendí a trabajar, a disciplinarme. Sin disciplina no se puede hacer nada y los actores que no la tienen, son desechables. Me costó trabajo aprender, porque es una disciplina llegar temprano, aprenderse los diálogos, adentrarse en un personaje, en una puta, una cocinera o una virgen”.

Esa forma de ver la vida con frases francas y certeras, trascendió el tiempo a través de memes. Ya sea con declaraciones reales o con otras que bien pudo haber dicho en su momento. María Félix, a 20 años de su muerte, domina hoy las redes sociales.