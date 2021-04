Melancholic Ride, un viaje sonoro por las emociones

Cuatro melómanos y músicos melancólicos unieron sus caminos hace dos años para crear Melancholic Ride, un proyecto de rock alternativo que en medio de la pandemia de Covid-19 se abre paso en la escena queretana con su primer EP homónimo.

Conformado por Mirna Salinas, al bajo; Ram González, como vocalista; Javas Vázquez en la guitarra, e Irán Rojano en la batería, la banda comparte en entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO, que buscan trasladar a la música experiencias y problemas de lo cotidiano.

Gossip Alemán, el joven rostro del rap en México

“Dices que me quieres luego dices que me extrañas a mi me vale madres yo ya no te creo nada”, se escucha en “No te perdono”, sencillo con el que la agrupación dio luz verde a este proyecto y utilizó de preámbulo para rolas como “Only Bri”, “Mantente”, “Sex on tv” y “Black & white”.

El nombre de la agrupación, aseveran, sintetiza su propio proceso creativo, ya que, como banda de garaje, al principio no solo se reunían para hacer música, sino también, para compartir inquietudes y malas pasadas que poco a poco, fueron generando su propia identidad; primero, como los Mango addicts; después como White Castles, y finalmente, como Melancholic Ride.

“Nuestras letras son exploraciones continuas y nos gusta escribir de todo”, aseveró el guitarrista.

La agrupación ha participado y ganado en guerra de bandas alternativas, y ha estado presente en encuentros musicales en Campo amor y Kraken food park, en Tequisquiapan; en Jalisco en la Plaza Juárez, en el Anexo Independencia, en eventos y concursos de la Secretaría de la Juventud de Querétaro y han compartido escenario con bandas como: Estéreox, Minifalda, Moussier, Cavalier y Malamen.

Gossip “Siente”al ritmo del reggae queretano

Actualmente están promoviendo sus sencillos y continúan teniendo presencia y participación en plataformas virtuales y esperan poco a poco irse incorporándose a la escena musical de manera presencial, para compartir con el público todo lo que han trabajado durante la pandemia.

“Hace un año publicamos nuestro primer EP y estamos trabajando en un nuevo álbum dividido”, compartió Ram, quien además detalló que la primera parte verá la luz este mayo y la segunda será lanzada en mayo del próximo año. En el ínter, trabajarán en un LP que mostrarán a finales de este 2021.

Las influencias bases de esta banda son muy extensas, ya que pueden ir desde proyectos nacionales como DLD, Sabino, Serbia, hasta bandas internacionales como Interpol, The White Stripes.

Su música ya puede escucharse en plataformas como Spotify, Deezer y Youtube. Para más información, ver en su Facebook oficial @Melancholic.Ride.