Mon Laferte será mamá

Después de muchos años de dedicarse por completo a su carrera, y luego de haber manifestado en varias ocasiones su desinterés por la maternidad, finalmente Mon Laferte ha elegido abrirse a esta nueva experiencia de vida junto a su pareja, el músico Joel Orta, quien actualmente funge como su jefe de producción de conciertos.

Laferte dio a conocer esta noticia a través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, en el que señaló que, tras un año de intentarlo, por fin se convertirá en madre.

"Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, debo estar en reposo absoluto; me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira y por fin volverme a sentirme yo sobre el escenario, pero quiero llorar, ha sido un año muy difícil y ser mujer y estar en la industria… pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima al hablar y ojalá que toda salga bien y nos veamos en un mes más en la gira con una hermosa panza...vamos a ser dos", declaró.

La cantautora chilena de 38 años se encuentra preparando una gira para promocionar su nuevo álbum "Seis"; sin embargo, debido a que su doctor le ha recomendado tener reposo absoluto hasta llegar a su tercer mes de gestación, la intérprete se ha mantenido pendiente de todos los preparativos, desde su residencia.

Además de su labor como compositora, Laferte ha destacado por dar eco a movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGBT y el veganismo, y por convertirse en la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammy Latinos (cinco, en el año 2017).