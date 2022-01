Mónica Naranjo cierra en México su gira “Puro Minage”

Después de 20 años la cantante española Mónica Naranjo vuelve a México para cerrar su Gira Puro Minage. Tendrá presentaciones en Guadalajara (13 de enero), Tijuana (18 de enero), Ciudad de México (22 enero), Monterrey (28 enero) y Mérida (2 de febrero).

La intérprete de “El amor coloca” ofrecerá un concierto íntimo a piano y voz, donde revivirá los éxitos de su disco “Minage” (2000), por lo que durante el concierto interpretará “Sobreviviré”, “Amando locamente”, “Perra enamorada”, entre otros.

“La música de ese disco era lo que sentía dentro de mí, “Minage” está basado en una cantante italiana llamada Mina y también en esos grandes compositores de la época, de los 60 y 70, hace más de 20 años hicimos esa gira pop, pero siempre supimos que en algún momento teníamos que recoger ese material y llevarlo a un recital piano voz, porque las melodías son una riqueza impresionante,, por eso decidimos hacer este recital”.

Mónica Naranjo dijo estar contenta de volver al país que la vio nacer como cantante, donde concluirá su más reciente gira, misma que se vio interrumpida debido a la pandemia de Covid-19.

“Teníamos pensado venir a México mucho antes, pero todo ha sido un retraso de muchas historias debido a la pandemia”.

Ante la pregunta sobre cómo ha sobrellevado el encierro y la suspensión de actividades públicas debido a la contingencia sanitaria, la cantante de 47 años señaló que lo ha “llevado muy bien”, ya que a aprovechado los meses de aislamiento para pasar tiempo con su familia y por supuesto componer su próximo álbum titulado “Mimétika”, que será lanzado en 2022 y que contará con la participación del también cantante español Enrique Bunburi.

“El encierro lo he vivido muy en paz, era algo que necesitaba, estar en casa, disfrutar de mi familia, de mis padres, sentirme cuidada, acercarme a la fe a la que siempre he estado tan acostumbrada. Además de componer, la gente decía ‘estamos encerrados, no podemos hacer nada’, sin embargo para mí ha sido una gran bendición porque he podido componer un disco y grabarlo, un disco que se llama Mimétika. Yo soy como un camaleón, me adapto a cada situación”.

“Enrique y yo hace muchísimos años que nos conocemos, somos grandes amigos y desde hace muchos años pensamos en una colaboración, pero un dia me encuentro yo componiendo una canción para Mimétika que se llama “Ey” y pensé ahora sí que voy a llamar a Enrique y él me dijo ‘vamos’, es una canción maravillosa, es rock electrónico”.

La cantante española reconoció que al completar 30 años de carrera artística, Mónica Naranjo ya no canta igual que antes, sino que ahora lo hace mejor. Por lo que señaló que antes de cada concierto realiza estrictos calentamientos vocales, aunque advirtió que un verdadero artista no se prepara horas antes de actuar, sino que se prepara toda la vida.

“Ya no canto igual que antes, ahora canto mejor, mi voz ha cambiado, por supuesto que soy muy disciplinada con la preparación y los ejercicios antes de cada concierto, pero en realidad esta es una preparación de años, de toda la vida”.

Se dijo satisfecha con lo alcanzado en estas tres décadas de cantar sobre los escenarios y envió un mensaje a su niña del pasado. “A esa niña le diría, que siguiera siempre adelante, sin importar las dificultades que se presenten”.