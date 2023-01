MS de Sergio Lizárraga abre brecha para la banda

Este año la Banda MS de Sergio Lizárraga celebrará por todo lo alto sus dos décadas de trayectoria artística.

Además de shows en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, la agrupación anunció que lanzará un documental recorriendo toda la historia que les precede, desde el momento de su creación, los triunfos que han tenido alrededor del mundo, así como los fracasos y atentados de los que han sido víctimas.

Gossip Banda MS cierra con éxito su gira Gracias a ti

“Estamos planeando algo así, ahora con las plataformas nuevas que hay, queremos aprovecharlas y plasmar nuestra historia, parte de nuestro recorrido que hemos tenido en este tiempo”, afirmó en entrevista Oswaldo Silvas, vocalista del grupo.

“Hace años quisimos hacer algo así, pero para nosotros; tenemos material aún, el cual yo creo que le gustará a la gente porque tenemos contenido no sólo de cuando estamos sobre el escenario, sino también de nuestros momentos en el rancho, en la casa y haciendo el día a día”, agregó Alan Ramírez, también cantante de la agrupación.

Para Banda MS celebrar su vigésimo aniversario es un gran logro, sobre todo porque no sólo han enfocado su vida a la música, además han cumplido cada una de las metas que se han propuesto.

Los números hablan por sí mismos. Han vendido más de 30 millones de discos, sus temas No me pidas perdón, Sólo con verte y El color de tus ojos superan los 500 millones de visitas. Han sido nominados al Latin Grammy, ganadores de diversos premios Billboard, Lunas del Auditorio y, en 2019, se reafirmaron como el grupo mexicano más visto en YouTube.

“Ni sabíamos que teníamos esos números, la verdad. Lo hemos disfrutado tanto porque es lo que nos apasiona hacer, no vivimos como tal de los números, estamos muy agradecidos con todo lo que nos ha estado sucediendo, pero estamos muy enfocados en hacer nuestro trabajo.

“Para nosotros significa el cumplimiento de muchos sueños, el poder llevar tu expresión musical a tanta gente y que la gente reciba con agrado lo que tú haces y que te quiera, que recibas muestras de cariño en todas las plataformas, creemos que, aunque era algo que no teníamos planeado, lo abrazamos con tanto cariño y esperamos que sea así por mucho tiempo más”, expresó Oswaldo.

Su felicidad supera cualquier obstáculo. Reconocen que su camino ha sido complicado, pero los logros lo valen; por ejemplo, en 2019 fueron los primeros en ese género en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, ante 15 mil personas. Un año antes abarrotaron por tres días consecutivos la Citizens Business Bank Arena de Ontario, California.

Y en cuanto a colaboraciones también han roto estereotipos, como en el caso de Qué maldición junto a Snoop Dogg, donde mezclan el regional mexicano y el hip hop.

“A la banda MS le ha tocado abrir plataformas también, abrir brechas, caminos y lógicamente estamos conscientes de lo que puede pasar y suceder, recibimos críticas, pero nos sentimos orgullosos porque eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y lo que suceda a fin de cuentas es un logro para el género”, aseguró Oswaldo.

Y su más reciente sueño cumplido fue el formar parte de Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos más importantes. El grupo interpreta el tema 141 para Modern Warfare II, la última entrega del juego.

“Fue algo muy positivo para nosotros colaborar con el juego más importante en el mundo, estar sonando un tema mientras estás jugando me parece increíble. Creo que hay muchas reacciones en contra, muy pocas, de gente que de verdad no le gusta la banda, pero hay muchas otras no nada más de México sino de todo el mundo, donde se sorprenden con el tema y creo que así vamos formando camino para todas las generaciones”, comentó Alan.

“Todo el equipo, los directivos, la parte creativa están muy contentos con el resultado musical que abre esa puerta, el día de mañana pueden pensar en volver a hacer el siguiente juego con otra agrupación del género y es lo que se provoca, se inaugura esa brecha”, completó Oswaldo.

Banda MS estuvo recientemente en México para la grabación del video de apertura del Super Bowl LVII, que se transmitirá el próximo 12 de febrero y celebra los 25 años de FOX Deportes; en el clip, también participan Blessed y Valentina Moretti. El contenido sólo podrá verse en Estados Unidos y, es posible, que se suba en alguna plataforma, momentos después.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Significa mucho para nosotros estar presentes en el Super Bowl con ese videoclip, contando la historia de Banda MS de cada uno de nosotros y mandar el mensaje a la gente de que no se pierda el partido de apertura.

“Es algo padre porque anteriormente lo habían hecho Los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte y hoy tener en cuenta a la Banda MS, creo que es una palomita y un escalón más avanzado”, señaló Alan Ramírez.