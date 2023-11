MTV EMA 2023: De Peso Pluma a Taylor Swift, la lista completa de ganadores

El pasado fin de semana se compartió la lista completa de los ganadores de los premios MTV Europe Music Awards (EMA) 2023. Taylor Swift fue la artista que más galardones se llevó a a casa. Otro de los artistas que igual recibió una estatuilla fue Peso Pluma, quien compitió contra varios cantantes de talla internacional.

Shakira también estuvo entre las ganadoras, en su caso logró superar a intérpretes como Selena Gómez, The Weekend o David Guetta. Los organizadores de este evento habían comentado que la ceremonia se realizaría en Paris, sin embargo, días antes de que se realizara anunciaron sería cancelada de manera definitiva.

A través de X, antes Twitter, se mencionó que las celebridades recibirían sus premios y las votaciones se realizarían como se tenía planeado. Por ese motivo, fue que la gala pensada para el 5 de noviembre no se hizo y ninguna de las presentaciones que se tenían contempladas se llevó a cabo.

Ganadores de los MTV VMA 2023

Mejor novedad: Peso Pluma

Mejores Afrobeats: Rema

Mejor alternativa: Lana Del Rey

Mejor Artista: Taylor Swift

Mejor Colaboración: KAROL G y Shakira - "TQG"

Mejor Electrónica: David Guetta

Mejor Hip Hop: Nicki Minaj

Mejor K-Pop: Jung Kook

Mejor latina: Anitta

Mejor directo: Taylor Swift

Mejor música pop: Billie Eilish

Mejor empujón: Mañana X Juntos

Mejor R&B: Chris Brown

Mejor rock: Maneskin

Mejor Canción: Jung Kook con Latto - “Seven”

Mejor vídeo: Taylor Swift - “Anti-Hero”´

Congratulations to the 2023 #MTVEMA winners! Head to https://t.co/y6i2iDPOjo to see the full list now. pic.twitter.com/YGqGW5Kegl — MTV EMA (@mtvema) November 5, 2023

Lista de premios por región

Mejor Actuación América del Norte: Kenia OS

Mejor acto central latinoamericano: Feid

Mejor acto latinoamericano del sur: Lali

Mejor acto africano: Diamond Platnumz

Mejor acto de Asia: BE:FIRST

Mejor actuación australiana: Kylie Minogue

Mejor acto brasileño: Matue

Mejor actuación canadiense: Shania Twain

Mejor acto caribeño: Young Miko

Mejor acto holandés: FLEMMING

Mejor acto francés: Bigflo & Oli

Mejor actuación alemana: Kontra K

Mejor actuación húngara: ajsa luna

Mejor acto de la India: Tsumyoki

Mejor acto italiano: Måneskin

Mejor acto de Nueva Zelanda: SIX60

Mejor acto nórdico: Käärijä

Mejor acto polaco: Doda

Mejor acto portugués: Bispo

Mejor actuación española: Samantha Hudson

Mejor acto suizo: Gjon’s Tears

Mejor acto del Reino Unido e Irlanda: Tom Grennan

Mejor actuación estadounidense: Nicki Minaj

¿Por qué cancelaron la gala de este año?

Primero se había dicho que la ceremonia de este año sería igual que las anteriores, es decir, con shows en vivo y la presencia de varios artistas que subirían al escenario para recibir un premio, pero de un momento a otro esto se modificó. La suspensión fue por los conflictos bélicos que se han generado recientemente.

“Dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no seguir adelante con los MTV EMA 2023 por precaución para los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fanáticos y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para traer el espectáculo cobra vida”, indicó MTV.

En ese mismo comunicado los organizadores explicaron que este evento es una celebración, pero consideran que en la actualidad no es un prudente hacer un acto de este tipo tomando en cuenta los hechos detectados.

“Mientras observamos cómo se desarrollan los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza, este no parece un momento para una celebración global. Con miles de vidas ya perdidas, es un momento de duelo”. Dijeron que pronto le harán llegar a los ganadores sus premios. Esperan que para el 2024 puedan hacer la gala con normalidad.





