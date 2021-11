MTV estrena la versión VIP de La venganza de los ex

Un grupo de solteros se reúne en una finca en Cartagena, Colombia. Y aunque las relaciones están involucradas, no hay un interés romántico en este show, sino diversión, dicen en entrevista cinco de los primeros en ingresar a la casa de La venganza de los ex VIP, el nuevo show de MTV.

Kim Shantal, Juan Camilo Pulgarin, Aylin Criss, Brandon Castañeda, Frida Urbina, Ian García, Daphne Montesinos, Robbie Mora, Kelly Medanie y Esteban de Super Shore, son los primeros habitantes de la finca, quienes en algún momento, no saben cuándo ni con quién, estarán frente a uno, o más de uno de sus ex.

Los VIP de este show, que suman millones de seguidores en Instagram comparten con El Sol de México detalles de su experiencia en el reality que se transmite los martes y jueves en MTV.

"Toda la vida vi los realities de MTV y decía qué será estar ahí, miraba la fiesta y creo que la ley de atracción me llevó ahí", dice Camilo Pulgarin, pero para Frida Urbina fue distinto: "Nunca me imaginé en un reality de este tipo, lo que hacíamos ahí, la fiesta y todo eso, es algo que no hago mucho ya en mi vida, pero cuando me llegó la oportunidad dije 'ahora es cuando', justo cuando me invitaron tenía 29 años, y pues mis últimos veintes, hay que aprovechar, hacer algo que no he hecho".

Kim Shantal explica que en el show, nadie sabe "cuál de todos los ex va a llegar, puede ser el que te hizo más daño, el que te llevas bien y aparte las aventuras, no tienes ni idea de lo que puedes hacer porque dentro del reality, del encierro, salimos a citas, nos preparan desafíos, lo más divertido fue convivir con diferentes personalidades, a quienes quizá ya habíamos visto en televisión, cantantes, atletas y demás, que tienes una idea de cómo son a través de la pantalla, pero cuando los conoces en la vida real, son completamente diferentes, están igual de locos que tú y se puede armar buen desmadre".

Ian García y Robbie Mora, prefieren guardar el misterio de lo que el público verá en el show y sólo anticipan que "hubo besos, reconciliaciones y tronadera de todo tipo".