Música para luchar contra la pandemia

La maratónica transmisión celebrada bajo el slogan “One world together at home” comenzó con emisiones donde los artistas abrieron las puertas de sus hogares para compartir esperanza a través de la música. Luego se dio paso a la transmisión que fue televisada en Estados Unidos por las cadenas NBC, ABC y CBS, mientras que en el resto del mundo pudo seguirse a través de internet.

El programa arrancó con un agradecimiento y la introducción del tema “Smile”, por parte de Lady Gaga, quien fue la portavoz de este proyecto, que de acuerdo con uno de los anfitriones, Stephen Colbert, la idea surgió gracias a la transmisión que hizo hace unas semanas Chris Martin, a través de las redes de Coldplay.

Celebridades Marta Sánchez lanza "Un mismo corazón", en lucha contra el Covid-19

La magia tomó forma de la mano de personalidades como Steve Wonder, Paul McCartney, Eddie Vedder –vocalista de Pearl Jam–, Jennifer López y el encuentro de los míticos Rolling Stones, que poco a poco fueron apareciendo en una ventana dividida en cuatro sectores, para finalmente cantar juntos el tema “You can´t always get what you want”.

Algunos de los duetos que fueron posibles gracias a este esfuerzo fueron los protagonizados por John Legend al lado de Sam Mendes, para cantar la canción “Stand by me”, también Camila Cabello y Shawn Mendes se sentaron juntos frente al piano para entonar un sentido “What a wonderful world”.

Gossip Trova con causa

Uno de los platos fuertes de la ya entonces noche fue el clásico “Sunny”, interpretado por el hermanos Billie y Finneas Eilish, además de “Wake me up when september ends” en una versión acústica de Billie Joe, y un casi mágico “People”, de Jennifer Lopez, que tuvo como escenografía un gran árbol iluminado por pequeñas luces.

De las participaciones más originales destacó la de Keith Urban, quien para compartir la canción “Higher love” se multiplicó a sí mismo hasta tomar tres posiciones a la vez.

Gossip Carlos Rivera ¡en concierto acústico!

Finalmente el gran cierre de la transmisión hizo coincidir las voces de Andrea Bocelli, Celine Dion, John Legend, Lady Gaga y el expertise del pianista Lang Lang.

Calentando motores

A lo largo de la primera parte del concierto, brillaron las voces latinas, entre ellas las de los colombianos Sebastián Yatra, Juanes y el puertoriqueño Luis Fonsi, quien le puso ritmo a la tarde con su icónico “Despacito”.

Entre los enlaces musicales, previo al programa televisivo, se emitieron testimonios de especialistas de la salud, quienes contaban su historia destacando no sólo su lucha contra la pandemia, sino también el temor que enfrentan en el día a día al regresar a casa al lado de sus hijos.

Gossip Edgar Oceransky; invita a su concierto con causa

Pero no sólo los héroes de capa blanca tuvieron su espacio, sino también las escenas de reconocimiento y aplausos que se dedican a este sector, presentando grabaciones de destinos como Estados Unidos, India, África, Colombia y Bélgica, entre otros.

De los temas contundentes que fueron reflejados a través de la emisión fue que no todos tienen un lugar para “quedarse en casa”, por lo que también se aplaudió la labor de organizaciones humanitarias que dan alimento a los más necesitados y a quienes instalan sistemas de lavamanos en las calles.