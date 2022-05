¡Música para todos!: Festival Pulso contará con intérprete de lengua de señas

Esta es la primera vez que el Festival Pulso GNP contará con la participación de una intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para deleitar a los melómanos sordos que asistan a su tercera edición.

Será Daniela Navarro quien subirá a los escenarios con Ximena Sariñana y Marco Mares para interpretar en lengua de señas algunas de sus canciones; de esta forma, a través de sus manos llevará la letra de cada canción hasta el corazón de la comunidad sorda.

Daniela Navarro, comunicóloga de profesión pero intérprete de LSM de corazón, encabeza el proyecto Escucha tus manos, a través del cual se dedica a traducir en lengua de señas las canciones de diversos artistas y sube dichos videos a plataformas como Youtube.

Cuenta con orgullo que ella fue la primera intérprete de LSM en adentrarse en el mundo de la música y los espectáculos para incluir a la comunidad sorda.

“Este proyecto empezó hace más de cinco años, y de verdad en ese tiempo nadie hacía eso en el tema de canciones y conciertos, fui la primera en el estado, incluso en el país, me da mucho gusto que este tema de inclusión llegue ahora a los grandes festivales”, comenta.

Daniela se adentró en el mundo de la lengua de señas hace 12 años, cuando conoció a unos amigos sordos en una ONG de liderazgo juvenil a la que ella pertenecía. Cuando vio a los jóvenes comunicarse a través de sus manos, Daniela quedó fascinada y comenzó a aprender LSM.

Debido a su cercanía con la comunidad sorda de Querétaro, Daniela Navarro comenzó a generar contenidos de espectáculo y entretenimiento para los sordos; primero interpretó en LSM una canción y la subió a su canal de YouTube, y al ver la respuesta favorable tanto de sordos como de oyentes, siguió por ese camino, pero fue más allá.

En 2019 se contactó con la banda Piso 21 quien se presentaría en Querétaro, ahí le planteó la posibilidad de subir al escenario para interpretar en vivo alguna de sus canciones, y, para su sorpresa, la banda aceptó.

Ahí inició una segunda etapa del proyecto Escucha tus manos, que no sólo se quedó en una plataforma digital, sino que llegó hasta los escenarios, pues hasta la fecha, Daniela Navarro ha participado como intérprete de LSM en conciertos de Morat, Caloncho, Café Tacuba, Fernando Delgadillo y Mario Bautista.

Ahora, Daniela se prepara para su participación en el Pulso GNP, un festival al que asistirán más de 40 mil personas de todo el país, para acompañar a Ximena Sariñana y Marco Mares.

“Conseguí el contacto del manager de Sariñana y a él le mandé mi currículum con todas las participaciones que he tenido con estos artistas, le dije que me interesaba participar con ella para incluir a los sordos, me dijeron que sí, de ahí conseguí otros contactos de managers y el equipo de Pulso GNP han sido muy amables, ya he platicado con ellos cuestiones de logística y demás”.

“Interpretaré sólo dos canciones por cada artista, porque me lleva más de una semana sacar las canciones en LSM, memorizarlas y demás, yo soy bailarina y aprovecho eso para darle un movimiento distinto a la interpretación, dependiendo del género, si es rock, si es cumbia y demás”.

Aunque Escucha tus manos inició como un proyecto de inclusión para personas sordas en temas de cultura y espectáculos, para Daniela Navarro también es importante difundir la importancia de aprender Lengua de Señas Mexicana; incluso confiesa que sus participaciones en conciertos llevan un doble mensaje, uno de interpretación para las personas sordas y una invitación para que los oyentes aprendan esta lengua.

“Cuando yo inicié subiéndome a los escenarios para interpretar canciones en LSM, fui pionera, porque hace más de cinco años no había nadie en México que lo hiciera, y me refiero al tema de espectáculos, conciertos y demás. Inicié como un proyecto de inclusión para los sordos, pero ahora me doy cuenta que en un concierto en el que me ven 70 mil personas, por lo menos a 10 de estas se les cambiará el chip y se darán cuenta de lo importante de aprender lengua de señas y que quieran aprender”.

Lo que ha pasado con Coldplay, que llevaba intérpretes de LSM en sus conciertos, es enorme, ha visibilizado una lucha que lleva muchos años y al ser artistas tan grandes tienen un alcance impresionante, por eso es importante que los artistas se sumen a estas acciones de inclusión. Lo que pasará este fin de semana en Pulso GNP es increíble”, comenta.

Escucha tus manos también imparte clases de LSM; los interesados pueden ingresar a la página de Facebook @danynavarromx