Natalia Jiménez anuncia gira por 20 años de carrera

“Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas” fue un verso que Natalia Jiménez escribió con apenas veinte años mientras formaba parte de la agrupación La Quinta Estación.

Se trata de una frase que jamás imaginó escuchar en voz de miles de fans alrededor de Latinoamérica y el mundo, y hoy parece ser el principio de una carta para la mujer que es en la actualidad, pues en conferencia de prensa la cantautora reveló su nueva gira “Antología 20 años Tour” en la que hace recuento de su carrera y confiesa sentirse mejor que nunca.

“Se trata de una gira catártica, en la que yo estaré para ustedes al cien por cien y podré compartirles fragmentos de mi vida, desde las primeras canciones que interpreté, hasta las más escuchadas, e incluso fragmentos de videos míos cuando era niña”.

Natalia Jiménez se dio a conocer por canciones como “El Sol no regresa”, “Algo más” y “El peor error” mientras cantaba junto a La Quinta Estación, sin embargo, en el 2011 inició su carrera como solista, en la que se decantó por el género regional.

“Intentaron ponerme muchas trabas, estuve mucho tiempo con un equipo de management que no quería verme brillar, además de que en reuniones con gente de la industria me persuadían para hacer género urbano y ¿yo qué tengo de urbana?, lo que siempre quise hacer fue música regional, mariachi y me dijeron que no iba a tener futuro de esto, pero aquí estoy”.

“No es una industria fácil y yo le mando desde donde estoy las mejores vibras a todas mis colegas, porque además, el ser mujeres en esta industria es difícil. A la gente le gusta más cuando eres manipulable y no propositiva, pero hay que mantenernos firmes”, comentó.

“Soy más mexicana que el mole”, aseguró también la artista, pues comenta que a pesar de ser española, debe su vida a México y en su gira pretende demostrarlo con la fusión de ambas culturas.

“En mis conciertos uso un sombrero de ala corta y una chaqueta con flecos… más español, pero interpreto canciones con mariachi porque amo el regional mexicano”, comenta Natalia. “He estado trabajando con Benito Santos, un diseñador de Guadalajara, y él me ha ayudado a fusionar el traje de charro con la pinta española porque respeto mucho el traje de charro tradicional”, comenta Natalia, quien asegura que México ha sido su casa desde el 2002, junto con Miami que es donde vive ahora su hija.

Sobre su relación con ella, comenta que ser madre cambió completamente la percepción de su vida y de su propia carrera.

“Fue cuando tuve a mi hija que me di cuenta de que no estaba donde quería estar, así que decidí que esa versión que yo era en ese momento no era la versión de mí que yo quería para mi hija y me propuse ser mejor”, explica,

“Si tuviera que dar un consejo sería ese, parar en seco y responsabilizarnos de nuestras acciones, darnos cuenta de que no estamos donde quisiéramos estar y entonces ponernos una meta, un objetivo fijo y aferrarnos a él como nunca nos hemos aferrado a nada más. Yo hace tres años no me imaginé que estaría aquí, que creí en mí.”

Porque a pesar del éxito de su carrera, Natalia no olvida todo lo que tuvo que vivir para llegar hasta donde está, “cantaba en quince años, en barecillos de porquería, en lugares de mala muerte, a veces no creía en mí, pensaba que mi carrera ya se había apagado”. Confiesa, “pero después escribí Creo en mí y honestamente es una canción que escribí para creérmela, porque siempre me costó mucho trabajo creer en mis capacidades, pero ver a la gente vuelta loca, llorando y gritando cada que la canto me devuelve la motivación, y así cada día puedo creer en mí un poco más” porque “el mejor regalo para mí es reconectar con la gente”.

“Antología 20 años Tour” incluye ciudades y playas de todo el país y promete un gran despliegue de producción. Además, la agrupación Gran Sur (formada por integrantes de bandas como Fobia y Moderatto) abrirá su concierto.

La gira confirmada al momento incluye Cancún (29 de Abril), Tepatitlán (6 de Mayo) Chihuahua, (19 de Mayo), Hermosillo (27 de Mayo), Ciudad Juárez (10 de Junio) Acapulco (24 de Junio), Monterrey (26 de Agosto) Ciudad de México (3 de Septiembre en el Auditorio Nacional), Guadalajara (9 de Septiembre), Puerto Vallarta (16 de Septiembre) y Puebla (30 de septiembre).

La cantante, que ha vendido más de tres millones de álbumes, ha sido nominada a los Grammy y Latin Grammy y ha cantado con figuras como Marc Anthony, Juan Gabriel y Ricky Martin, también reveló que el próximo año habrá un tour de reencuentro de La Quinta Estación. “Estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta”.