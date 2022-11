Natalia Lafourcade vuelve tras siete años con De todas las flores

La música es el gran amor de Natalia Lafourcade, por lo que considera un regalo presentar una nueva propuesta a su público, sobre todo cuando se trata de temas personales. Tal es el caso de su más reciente álbum, De todas las flores, el cual encierra un momento en su vida cuando se recuperaba del desamor.

"Habla de la muerte, de la medicina y la tierra, la naturaleza. Todos esos elementos que me acompañaron en el proceso de salir de un quiebre, que a su vez comienza de un desamor. Pero no con otra persona, es un quiebre de desamor conmigo misma, porque para uno entregarle el corazón a otra persona, claramente no se ama lo suficiente, como para decir el corazón se queda aquí", explicó a El Sol de México en conferencia de prensa.

La cantante se mostró orgullosa de que su público pueda ver una evolución en sus canciones, y por ende vea reflejadas sus caídas, sus triunfos y sus momentos de duelo. Asimismo, añadió que estos temas representan un viaje que emprendió, para regresar con ella misma.

“De ahí vinieron una serie de procesos para entender muchas cosas acerca de mi vida personal y profesional”, apuntó. “Por eso el disco se llama De todas las flores, porque emprendí el retorno a mi propio jardín, por eso me gusta usar esa metáfora”.

El disco se compone de 12 temas, que fueron compuestos entre 2018 y 2021, algunos de los cuales habían permanecido grabados en su celular por mucho tiempo. Cuando se decidió a grabar algo completamente inédito, asegura que tuvo una confrontación consigo misma, que la llevó a revisitar este trabajo previo.

“Lo veo como cuando dices quiero ver la agenda de tal año, y esto fue lo que encontré (en mi celular). Cuando poco a poco empecé a bajar cada canción, y emprender el compromiso de construirlas, afinarlas, trabajar los textos y ver lo que quería contar, empezaron a llegar las últimas canciones”

El material cuenta con la producción de Adán Jodorowsky, con quien reunió una banda de músicos provenientes de distintas culturas: el guitarrista Marc Ribot, el pianista Emiliano Dorantes, el bajista Sebastian Steinberg y el baterista francés Cyril Atef.

Al respecto, compartió que trabajar con Adán era una deuda pendiente desde hace varios años, por lo que concretarla “fue una delicia total, realmente maravilloso. Me gusta la música que hace, las películas a las que ha aportado música, su actuación, su historia. Quería que fuera el productor de este disco”.

SU EXPERIENCIA EN EL CARNEGIE HALL

Como parte de las actividades para dar a conocer este trabajo, Natalia se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, ante dos mil 800 personas. En dicho concierto, contó con la presencia de David Byrne, Omara Portuondo y Jorge Drexler.

Para la ganadora del Premio Grammy fue un honor pisar ese escenario, pues han sido pocas las mexicanas merecedoras de ese honor. “Era importante llevarlo a un siguiente nivel, de por qué llegó a este escenario y por qué es importante estar aquí”.

“Son pocas mujeres latinas y mexicanas, hablamos de una Chavela Vargas presentándose en ese escenario, y luego yo llegar para presentar mi nuevo trabajo, todo eso que son mis raíces y mi historia”.

Los próximos meses Natalia arrancará la gira de promoción, tentativamente entre marzo y abril del próximo año. Asimismo, adelantó que pronto anunciará una fecha única en la Ciudad de México, que tendrá lugar a mediados de diciembre.