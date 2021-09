Netflix estrena un documental de Britney Spears un día antes de su audiencia

Netflix estrenará su esperado documental sobre la carrera de Britney Spears el próximo martes 28 de septiembre, justo un día antes de que se celebre una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante.

La cinta del gigante televisivo era un proyecto muy rumoreado después de que "Framing Britney", un documental del diario The New York Times, expusiera su caso con gran éxito de audiencias, al que se sumó la BBC con "The Battle for Britney", a pesar de que la cantante ha asegurado estar disgustada con todos ellos por explotar su dramática situación personal.

"Britney vs Spears" (así se titula el filme de Netflix), analizará los giros que ha dado la vida de Britney al pasar de ser una artista infantil a una diva del pop y finalmente a vivir presa de su fama y de sus problemas mentales.

La compañía aseguró en un comunicado que el documental presentará entrevistas exclusivas y testimonios de gente muy cercana a la carrera de la artista y a todo el entramado que rodea la tutela legal que controla su vida desde hace más de 13 años.

La fecha de estreno no es casual, ya que será tan solo un día antes de que se celebre una anticipada audiencia en la que la jueza que supervisa el caso de Britney, Brenda Penny, podría poner fin a la misma.

Hace unas semanas, Jamie Spears, el padre de Britney, entregó unos documentos en los que se mostraba favorable a poner fin a la tutela que él mismo ha controlado durante 13 años.

"Los acontecimientos recientes relacionados con esta tutela han puesto en duda si las circunstancias han cambiado hasta tal punto que es posible que ya no existan motivos para establecer una tutela", afirmó el progenitor.

Pero el asunto es mucho más complicado, porque un mes antes Jamie comentó que renunciaría a la tutela con varias condiciones, como designar a otro responsable.

Por su parte el abogado de Britney, Mathew Rosengart, pidió este miércoles que se ponga un cese "inmediato" y efectivo el mismo día de la vista judicial, ya que además del rechazo de la cantante a su padre, necesita firmar un acuerdo prematrimonial con su nuevo prometido.

La semana pasada, Britney anunció su compromiso matrimonial con Sam Asghari, su novio desde hace cinco años.

Con todas los acontecimientos recientes, los seguidores de la artista esperan con inquietud las resoluciones de la próxima audiencia de un caso que dio la vuelta al mundo con la angustiosa declaración que Britney ofreció el pasado 23 de junio.