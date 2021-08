“No me morí, disculpen todos los que querían que muriera'': Paty Navidad

Luego de haberse contagiado de Covid-19 en las grabaciones de MasterChef Celebrity, la actriz Patricia Navidad reapareció en televisión abierta para hablar de su estado de salud y de los ataques que ha recibido desde que anunció su decisión de no vacunarse.

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía y dijeron que había que intubarme, pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, declaró la artista luego de reaparecer en vivo desde el programa “Al Extremo” para hablar de su estado de salud y responder a las agresiones a las que ha estado sujeta a lo largo del año.

Y es que a principios de este 2021, Paty Navidad estuvo en el ojo del huracán al desatarse una gran polémica ante su postura frente al coronavirus.

“El COVID-19 es una inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación, tiene que ver hasta con el libro de George Orwell, estamos viviendo un estado orwelliano de dictadura tecnócrata. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha porque es un plan de reducción de población”, dijo Paty a medios de comunicación en enero pasado.

Ahora, al haber caído enferma, el odio y los comentarios poco afortunados que ha recibido, son elementos que la actriz aprovechó para dar de nuevo su opinión.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe (…) se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo, Patricia Navidad, no me vacuno, pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, declaró en televisión.

Entre lágrimas pidió respeto a su forma de pensar y puntualizó: “No me morí, disculpen todos los que querían que muriera'', para luego hacer referencia a que sus decisiones no tendrían por qué tener relación alguna a si es buena o mala persona, ni mucho menos limitarla y vetarla por seguir alzando la voz.

Durante la entrevista explicó que no tiene redes sociales, desde que Twitter le cerró cinco cuentas, y dijo que tampoco le interesa regresar a ellas, pues antes de que existieran, vivía feliz.