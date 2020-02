Noche explosiva con Daniel Boaventura

El brasileño Daniel Bonaventura pisó el escenario del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para saludar al público que lo recibió con una fuerte ovación y a quienes compartió que debutó como cantante en el 2009 con el álbum Songs 4U, en la Ciudad de México.

“Buenas noches Querétaro, empezaré la conmemoración de mi carrera en Querétaro y de verdad son 10 años de trayectoria como cantante que empezó en México y cinco años como cantante internacional. Gracias México por todo, gracias. Esta noche vamos a cantar, vamos a bailar y hacer todo lo que quieran”, compartió.

Gossip No voy a ceder ante esta situación: Manuel José

Con temas como: “I love you baby”, de Frank Sinatra, “La sombra del amor”, tema de la película Ghost; “Just the way you are”, de Barry White; “Corazón partio”, de Alejandro Sanz; “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez y “Quien será la que me quiera a mí”, de la Sonora Matancera, impactó con su talento a los asistentes durante la primera parte de su presentación.

Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras Foto: Cortesía | Paola Contreras

El público entusiasmado coreaba, cantaba, levantaba los brazos y hasta le gritaban todo tipo de piropos, mismos que el cantante brasileño contestaba con un efusivo: “Querétaro te Quiero”.

Gossip Alan –ex Magneto– se rifará con un palomazo

En un momento del recital, una pequeña subió al escenario para entregarle un obsequio, mismo que recibió con cariño y fue el pretexto ideal para que quien no se animaba, le hiciera llegar otros regalos como un ramo de flores y hasta una bufanda.

Durante su presentación compartió que cuando fue invitado a cantar en Rusia, tuvo que aprender el idioma para interpretar un tema titulado: “Mi amor por usted llega a las lágrimas”, el cual interpretó un poco para luego comentar que los rusos son pasionales, pero no tanto como los mexicanos; “los mexicanos son calientes”, exclamó.

Gossip Claudio Yarto llegó a la ciudad

Y tal como lo prometió, fue con “Sugar”, de Maroon 5 que hizo bailar al público desde sus lugares, le siguieron: “Quizás, quizás, quizás” en versión en inglés, “My love”, de Barry White; y “Can't take my eyes off you”, de Frank Sinatra, entre otras.

Ante el entusiasmo del público, el agradecimiento del brasileño no se hizo esperar al invitarlos a acercarse a la zona más cercana al escenario para que pudieran bailar temas como “Sobreviviré”, de Gloria Gaynor; a la que le seguirían “September” de Earth, wind and fire; “El amor está en el aire” de John Paul Young; “Dancing Queen” de Abba y para cerrar la velada sonaron “Suspicious minds” de Elvis Presley y “New York, New York”, de Frank Sinatra.

Gossip Ricky Martin comienza su gira "Movimiento"

Para finalizar la velada el cantante dijo haber quedado fascinado con la respuesta de los queretanos y agradeció sus muestras de cariño, no sin antes prometer que regresarará a la ciudad para mes de agosto.