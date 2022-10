Nuevo capítulo de “Como dice el dicho hablará” de la Celotipia

El actor y conductor Mauricio Barcelata será el protagonista del nuevo capítulo de la serie “Como dice el dicho”, mismo que llevará por título “En el amor quien duda acusa”.

Y justo como su nombre lo dice, en esta historia en la que Mauricio interpreta a Gerardo un hombre celoso y controlador con su esposa, se hablará de la “Celotipia”, es decir, de los celos llevados al extremo, lo que muchas veces puede derivar en violencia extrema e incluso hasta la muerte.

En entrevista con Diario de Querétaro, Barcelata señala que es importante que estos temas se toquen en televisión nacional, pues si algún televidente se siente identificado podría pedir ayuda y tal vez controlar una situación similar a la reflejada en la pantalla.

“Es un tema que todos hemos vivido pero que muchas veces se toma a la ligera y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. siempre nos dicen ‘si no te cela no te ama’ pero no, eso es un gran error y este capítulo quiere erradicar el tema de la celotipia y sobre todo identificar si algún familiar o nosotros mismos está pasando por una situación como esa, podamos acudir a ayuda profesional, que tampoco a eso hay que tenerle miedo”.

“También nos han dicho que acudir con un profesional de la mente es malo, que es para locos, cuando no es así, hay que derribar todavía muchos tabúes sobre el tema”, comenta.

El capítulo “En el amor quien duda acusa” se estrena el día de hoy a las 5:30 de la tarde por el canal de las estrellas.