Nunca planee ser influencer deportiva: Bárbara de Regil

Tras culminar la tercera temporada de Rosario Tijeras, y apunto de arrancar con un nuevo proyecto, Bárbara de Regil se ha lanzado en una cruzada deportiva en la que comparte con sus seguidores un estilo de vida más saludable.

A Querétaro arribará el próximo 15 de febrero, a través de su gira de cardio motivacional, con la cual ya ha recorrido estados como Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Guerrero y Durango.

“El punto de la clase es que si no haces ejercicio, se convierte en el primer día del resto de tu vida. Y si eres súper fit, aguanta, que en algún momento te voy a hacer pedazos (risas). El punto de la clase es que salgas y digas: esto es para mí, hacer ejercicio es para mí, comer sano es para mí, amarme más es para mí... pedir perdón es algo que voy aplicar en mi vida”, refirió de Regil en rueda de prensa.

De acuerdo con la actriz, su objetivo nunca fue convertirse en una influencer deportiva o en coach motivacional, sino que fue algo que con el tiempo se fue gestando, a raíz de compartir su día a día a través de las redes sociales.

“Yo soy actriz. Nunca planeé ser influencer, blogueara, ni nada de esas cosas; nunca dije: ‘quiero ser influencer deportiva’. (...) Empecé a compartir mi vida fitness, sana, y la de mi hija, y de ahí naturalmente con amor se hizo algo maravilloso. [En realidad] lo que más quiero en la vida es hacer que mi hija haga ejercicio, que sea súper saludable... y lo más increíble es que eso llegue a muchas niñas más”.

La clase tendrá una duración de 60 minutos, más 30 minutos de calentamiento previos, y podrán inscribirse todas las personas interesadas, “ no importa que no llegues con actitud, ¡yo te la voy a sacar!”, aseguró de Regil, agregando que los que asistan, deberán llevar agua, ropa deportiva y de preferencia, un tapete de yoga.

Además, como se trata de un entrenamiento motivacional, al final de las rutinas se dará lugar a una dinámica de liberación, en la que la coach hablará de la manera en que el ejercicio, y tener una vida más saludable –más allá de las dietas– le cambió la vida.

“Yo no me amaba, no comía sano, contestaba feo siempre... [Lo importante] es que sepas que todos empezamos de cero”, afirmó.

Bárbara de Regil saltó a la fama luego de protagonizar la telenovela mexicana “Rosario Tijeras”. Además ha estelarizado películas como “Loca por el trabajo” y “Ni tú ni yo”, además próximamente podrá verse en “ Rebelión de los Godínez”, cuyo estreno será este 28 de febrero.