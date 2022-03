Oceransky inicia acciones legales por denuncias en su contra

El trovador Edgar Oceransky anunció a través de un comunicado publicado en sus redes, que ya inició acciones legales correspondientes con las que llegará “hasta las últimas consecuencias”, luego de ser denunciado en redes sociales por presunto acoso sexual.

“Después de las falsas acusaciones que se vertieron en mi contra hace días en redes sociales y tuvieron consecuencias para mi persona, mi carrera, mi familia, amigos y colaboradores, hago de su conocimiento que hemos tomado las acciones legales correspondientes y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, se lee en el documento.

El cantautor aseveró que las acusaciones en su contra son falsas y reiteró que no existe ninguna denuncia legal en su contra. Además señaló algunas de sus canciones como “Imágenes de Ana”, “Duerme tranquila” y “La otra mitad del mundo”, en las que dice, se refleja al verdadero Edgar Oceransky.

Gossip Oceransky niega acusación: “No solo ha afectado a mi persona sino a mi familia”

“Al público que me ha acompañado por más de 28 años, que cree en mí, que se inspira en mis letras y las convierte en su vida, tengan seguro que tienen Edgar Oceransky para muchos años más”, señala el intérprete en el comunicado.

Fue a inicios de este mes cuando en redes sociales la usuaria @anhele denunció públicamente al trovador por presunto acoso sexual.

La denuncia se acompaña de un audio en el que Oceransky confiesa su preferencia sexual por “las adolescentes”, porque no están “pervertidas”.

“Es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro”, EXPRESA EL CANTANTE en el show, y seguido por las carcajadas y aplausos del público, reconoce saber que se trata de “un delito”.

Gossip También suspenden concierto de Edgar Oceransky en Querétaro

“Una vez mi madre se sentó conmigo y me dijo: oye Édgar, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Esto es una perversión y es un delito (…)No, pérame, delito probablemente (…) pero esto no es una perversión (…) Mira, yo estudié psicología y esto no es una perversión, esto es estimulación temprana”, se escucha en el audio.

A raíz de estas acusaciones, los conciertos de Oceransky en Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, que formaban parte de su gira de celebración por sus 20 años de carrera artística, fueron cancelados.