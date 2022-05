“Odiar está bien” en el stand up

Alex Quiroz lleva cinco años desatando las risas como standupero, y reconoce que el enojo propio y el de la demás gente, es materia prima para sus monólogos más hilarantes.

“Me gusta mucho hablar de lo que le enoja a la gente, es que yo soy muy neurótico y se me hace fácil ver lo mismo en todos los demás, de ahí saco bastante para mi comedia”, confiesa en entrevista a Diario de Querétaro.

Justo este tema es la premisa de su último show Odiar está bien, en el que Alex Quiroz toca de manera irreverente las capas más sensibles de lo considerado “políticamente correcto”.

“Últimamente se nos dice que con todo tienes que estar de acuerdo, todo tiene que gustarte, todos tienen que estar a favor. Creo yo que, mientras no afectes las libertades de nadie, se vale que algo no te guste o no estés de acuerdo con algo. De ahí parte el show y obviamente de ahí me voy a absurdos del día a día”.

Aunque el proyecto ha sido bien recibido por el público, el standupero señala que pronto grabará el monólogo para hacerlo viral en redes sociales y luego de ello, se despedirá del show con un tour por algunas ciudades en el país, incluida la capital queretana.

Y es que considera que, a diferencia de los músicos, los comediantes no pueden repetir el mismo espectáculo luego de subirlo a plataformas.

“La gente dice: `¿Para qué pagar un boleto si ya lo puedo ver en internet?´. Esa es la desventaja que tenemos con los músicos. Justo una comediante, Ana Julia, dice algo muy chistoso sobre eso: `Yo voy a contar el mismo chiste aunque ustedes ya lo hayan visto porque no es como que ustedes vayan al concierto de alguien y digan: ¡Noo, esa canción ya la cantó un buen de veces!´. Esa es la ventaja que tenemos con todos los demás. Nosotros tenemos que estarnos renovando todo el tiempo, así que, cuando aventamos el material a internet, ya es considerado chiste viejo y entonces nos ponemos a escribir el nuevo show”.

Con Odiar está bien, Alex Quiroz visitará La Caja Popular el próximo 27 de mayo. La recepción será a las 19:00 horas para empezar a las 21:00 horas.

El costo por persona es de 300 pesos y 350 día del evento, y solo podrán ingresar mayores de 18 años.

Mañana también se presentará Alexis de Anda en el mismo foro, y el 21 de mayo llgarán Hugo Blanquet y Miss Diamond con el show DragAMORfis.

“Por casualidad”

Aunque Alex Quiroz empezó su carrera en el teatro, comparte que desde siempre ha encarnado a los personajes más graciosos y divertidos de las historias.

“La comedia siempre me ha gustado, de hecho siempre que hago teatro me toca a hacer a los personajes comic relief, que es como el chistosito de la obra. Realmente me gustan mucho las comedias desde morro. De hecho yo era de los que escuchaban a Polo Polo a escondidas de sus papás (risas), y aunque siempre me gustó, jamás pensé hacer lo mismo y menos para vivir”.

Fue “por casualidad” que llegó al stand up, aunque desde los 17 años ya era asiduo a la comedia de exponentes como Sofía Niño de Rivera, Franco Escamilla y Daniel Sosa.

Su historia comenzó cuando tomó un taller con Gabo Gabo, quien sería el primero en acercarlo profesionalmente al formato.

Originalmente él había asistido al curso con la intención de escribir más teatro, “pero me terminó enamorando” el stand up.

Alex Quiroz nació en la Ciudad de México, cuenta con ocho años de experiencia como actor de comedia especializada en teatro y clown con más de cien obras de diferente repertorio.

Como standupero se ha presentado en grandes escenarios de la Ciudad de México como el Foro Shakespeare, W139, Foro sol (Vive Latino) Beer Hall, Teatro del Parque Interlomas, entre otros.

Fue ganador de Guerra de Escuelas de Stand Up Comedy 2019 y subcampeón de Liga de colectivos de Stand Up Comedy 2019, lo que le permitió presentarse con artistas de la talla de Ricardo O’Farril, Alex Fernández, Slobotzky, Mau Nieto, Dany Sosa, Ricardo Pérez, entre otros.

Ha sido conductor de Al Chile de La H plataforma y Se me subió el Muerto como producciones independientes. También de Verdad o Shot, del cual es creador, en el canal de La Corporrisa.

Actualmente presenta su show Odiar está bien con sold outs en sus presentaciones en toda la República Mexicana y prepara la grabación de su especial en el Teatro Libanés el 19 de mayo.