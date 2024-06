Ojitos de Huevo pide una verdadera inclusión en la FICG 39

GUADALAJARA. A través de la serie “Ojitos de huevo”, el protagonista y actor Alexis Arroyo demostró que las personas con discapacidad pueden cumplir sus sueños.

Ahora, luego del éxito de este proyecto y el próximo estreno de la segunda temporada, Ojitos de Huevo, como también es conocido, pidió a los productores y directores promover la inclusión contratando a gente que tenga una discapacidad.

“Veamos más allá de lo de siempre, qué chido, la fórmula ya se tiene y funciona, pero también está chido, tener cosas distintas. Yo sí les diría vámonos más a una inclusión real, no lo hagamos porque hay que hacerlo, hagámoslo por voluntad”, afirmó el actor.

“En todas las historias puede caber el tema de la capacidad, incluso en la parte de la actuación se le pueden dar personajes a personas con discapacidad y que la historia no necesariamente tenga que tratar de eso. Es eso, tener un acercamiento real y sincero”, agregó.

Al realizar su serie, el actor descubrió que aún no se tienen las medidas necesarias para que una persona con discapacidad visual, como en su caso, pueda ejercer de manera eficiente su trabajo.

“Yo pedía que me mandaran el PDF para que lo leyera de forma neutral con la voz de Siri, toda robotizada y entonces yo poder crear mis propias intenciones y también pedía que me mandaran los audioguiones para reforzar y tener el texto más claro. Llegando al set le dábamos otras pasadas, ensayábamos.

“Algo que fue complejo es que yo, como ciego de nacimiento, no entiendo los gestos que para muchos son obvios, para los demás fruncir el ceño representa enojo, pero para nosotros no significa nada, la gente aprende por imitación, hay cosas que un ciego no las ha aprendido, en las clases de actuación tuve que aprender, en base a sensaciones, a identificar gestos, sí fue un trabajo muy arduo, pero sabía que tengo que contar una verdad en pantalla”, sostuvo.

“El actor de lo que más requiere es de la imaginación, por ejemplo, cuando tú vas al teatro a veces el actor sólo tiene una banca en el escenario, pero lo que importa es todo lo que sucede, no nos hemos puesto a pensar que incluso puede ser un buen método de actuación el cerrar los ojos porque pierdes toda distracción, pero también no le damos oportunidad a los demás sentidos de entender, un actor ciego va a tener otra corporalidad, eso lo debemos de asimilar”, indicó.

Ojitos de Huevo formó parte de las actividades de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde convivió con sus fans y se retrató con muchos de ellos.