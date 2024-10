Angélica Rivera rompe el silencio sobre su relación con Enrique Peña Nieto

Han pasado cinco años desde que se hizo pública la separación entre Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y Angélica Rivera; desde entonces, la actriz de telenovelas ha procurado mantener un perfil bajo sin emitir declaraciones ante la prensa… hasta hoy.

Previo a la ruptura de su silencio, fue Sofía Castro, su hija mayor, quien volteó la atención a la relación de su mamá y su expadrastro luego de haber declarado en el podcast de Aislinn Derbez, “La magia del caos”, el cómo la separación le había afectado.

“Me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás”, expresó Sofía durante el diálogo, “Cuando mis papás se divorciaron yo tenía entre 9 y 10 años, y al principio fue un divorcio complicado pero lo manejaron muy privado y era más interno, y como que mi papá nunca nos falló a nosotras. Se peleaban ellos pero sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá. Y cuando viene todo lo de Enrique, el como pasó o el cómo fue y todo eso, pues de como de… ya lo perdí a él. Yo a él [Enrique Peña Nieto] lo quise muchísimo, como un papá, literal. Fue muy fuerte porque a parte yo no podía llorar porque tenía que estar con mi mamá, yo a ella, en el 2019, la vi rota, ¿qué haces? Tienes que sacarla”, ahondó Castro.

Por esa declaración, que además fue la primera que se realizó tras el divorcio, fue la que motivó a los medios de comunicación a esperar a “La Gaviota” al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. La actriz venía acompañada de Sofía y juntas hicieron frente a las preguntas. “Ya lo dijo Sofi, y ya lo diré yo en su momento”, expresó la actriz.

Foto: Coresía / @angelicariverahoficial

Pese a que se mantuvo prudente con sus declaraciones, sí expresó el tener la puerta abierta a nuevas relaciones. “Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor… No necesito un hombre para mantenerme bella”, señaló. De igual manera, la protagonista de “Destilando amor” compartió su deseo por volver a las pantallas: “espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, de amor… no este año porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero tal vez el próximo año”, finalizó.

Angélica Rivera Hurtado estuvo casada con Enrique Peña Nieto del 2010 al 2019. Por su matrimonio, fue primera dama de México durante la administración de Peña Nieto del 2012 al 2018. Tiene tres hijas de su matrimonio con José Alberto Castro, de quien se separó en el 2008: Sofía, Regina y Fernanda.