Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación

El puertorriqueño Bad Bunny y Kendall Jenner, de la familia Kardashian, terminaron su relación después de menos de un año de apariciones públicas y campañas publicitarias juntos.



Fuentes cercanas a la pareja confirmaron la ruptura a la revista People y Entertainment Tonight y aseguraron que no hay malos entendidos entre los dos.

"Ambos sabían al entrar en esto que probablemente no sería un tipo de relación para siempre y eso se entendió mutuamente desde el principio", comentó una fuente anónima.



La última vez que la pareja fue captada en un evento público fue en la fiesta de 'Saturday Night Live' en octubre, cuando el cantante de 'Tití me pregunto' fue el conductor del programa de comedia nocturno junto a Pedro Pascal.



Los rumores de un supuesto romance entre Kendall, de 28 años, y Bad Bunny, de 29, surgieron en febrero cuando ambos fueron captados en una cita doble junto a Justin y Hailey Bieber.



En abril, Kendall estuvo presente en el Festival de Coachella cuando el puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel del evento.



Un mes más tarde, Benito Martínez reveló el tema 'Where She Goes', y tras su estreno muchos fanáticos aseguraron que estaba inspirado en Kendall.

La pareja también fue captada en septiembre en la semana de la moda de Milán y a principios de octubre, ambos protagonizaron una campaña publicitaria para Gucci.



Días antes de su aparición en 'Saturday Night Live', Bad Bunny lanzó el álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', donde hacía referencia a la modelo en varias de sus canciones.



Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto