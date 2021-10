Critican en redes a Lalo Mora por acosar a fan

Lalo Mora, cantante de música regional mexicana, se encuentra en el ojo del huracán luego de tocar sin su consentimiento el pecho de una de sus fans que se aproximó a él para una fotografía, al término de un concierto en California, Estados Unidos.

El hecho quedó captado en un video que ha generado múltiples críticas contra Mora por su comportamiento “machista” y “misógino”.

El material se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde cientos de internautas animan a la agredida, a denunciar por acoso sexual al cantante.

“Será muy #lalomora pero creo que esta actitud de estar manoseando no es aceptable y mas si la chica no da el consentimiento. Es cierto que ya lo ha hecho otras veces, y hasta las chicas se ríen por lo que hace el cantante… pero aquí vemos a una chica un poco sacada de onda, a ella se le nota que no le pareció esa es la diferencia. Nuevamente el cantante #lalora en ojo del huracán”, manifestó en Instagram el usuario @chicapicosa2.

#California 📹

Captan a #LaloMora tocando el seno de seguidora tras tomarse una foto con ella🤬🥺

Los hechos ocurrieron después un concierto en #PicoRivera 🪗

¿Cómo ven a a este sujeto? pic.twitter.com/2lp9oPbDZ8 — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) October 6, 2021

El también llamado “Rey de mil coronas” ya ha sido captado antes intercambiando besos y toqueteos por una foto, tal como sucediera en julio pasado en otro video que también se hiciera viral.

Desde entonces, la audiencia lo ha tachado como un tipo sin escrúpulos que, aprovechándose de la admiración y su posición como artista, se comporta de manera inapropiada con sus seguidoras, como con la reciente víctima quien justo al estarse alejando, Mora hace el tocamiento ante el gesto de desconcierto y molestia de la chica hasta ahora desconocida.

La acción ha provocado que los cibernautas tachen a Lalo Mora como “viejo asqueroso”, “mano larga”, “viejo cochino” y “rabo verde”.





| Con información de Tamara Medina |