¡Eres mentirosa!, así se refirió Paty Navidad a la periodista Anabel Hernández 

Tremendo agarrón se dieron la actriz Paty Navidad y la periodista Anabel Hernández, luego de estar en una entrevista para el programa “La Mesa Caliente”, transmitido por YouTube, donde la sinaloense fiel a su estilo le reclamó a la escritora por mencionarla en su libro “Las Señoras del Narco: Amar en el infierno”.

Durante la entrevista donde Anabel estuvo vía Zoom, las cosas se pusieron candentes y la Navidad arremetió en contra de la comunicadora al decir que ella lucra con sus libros y mete a personas solo por ser figuras públicas a sus historias que son cómics y chismosas.

“Yo no me dedicó a ser criminal ni tengo nexos, quise ponerle una demanda, pero no puedo porque su libro está escrito de manera chismosa, usted lo debe vender como cómics, chismes o ciencia ficción, revuelve verdades con mentiras y se pierde su valor, debemos investigarla a usted, no hay pruebas”; mencionó Paty.

En el libro escrito por Anabel, menciona que la actriz y cantante fue invitada a conocer y cantarle al capo Arturo Beltrán Leyva, pero que esta desistió, cosa que Paty Navidad reconoció que fue verdad.

Foto: Cortesía / Cuartoscuro

“A mí me mencionan en uno de tus libros con tres historias distintas, hay una que yo acepté porque me enorgullece y deja en claro mis valores, mi integridad y mi dignidad; pero las otras dos son completamente falsas (…) yo te invité a mostrarme las pruebas, está basado en cosas que te dicen, es de manera tramposa”, le reclamó.

La entrevista subió de tono al grado que la periodista llamó a la actriz y a la conductora Daniella Navarro “ignorantes” y que no saben nada del sistema, esto porque ellas (Danielle y Paty) le cuestionaron los supuestos dichos de quienes señalaban a la actriz de “La fea más bella”, ya que estas eran supuestas declaratorias de narcos y gente dedicada al hampa, molesta Anabel les respondió, que debían estudiar más y no ser ignorantes del sistema, además retó a Navidad a acudir al juicio del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García,





“Cuando juzgan a narcotraficantes los testimonios son pruebas, no sé si tenga oportunidad de ir, ahora con el juicio del ‘Mayo’ Zambada sería una buena clase para usted y para otros quienes no entienden este sistema”, sentenció la también escritora de “Emma y las otras señoras del narco”.

Foto: Cortesía / Cuartoscuro

Tras la discusión y el tenso ambiente, las conductoras de “La mesa caliente”, tuvieron que parar la entrevista y cortar a Anabel, a quien la invitaron para acudir al programa y dar su propia versión.

