Fans arremeten contra Jonas Brothers tras cancelación de concierto en México

"Los Jonas Brothers no tienen respeto por las fans de México, eso se ha dicho una y otra vez, pero no entendemos", expresó una fanática tras el anuncio de dicha agrupación musical respecto la cancelación de sus presentaciones en la Ciudad de México programadas para hoy y mañana en la Arena CDMX.

Hace unos instantes, Nick Jonas publicó un video desde la cuenta de la banda donde daba a conocer que se había contagiado de Influenza tipo A, por lo que no le es posible cantar de momento. "Siempre queremos brindarles los mejores espectáculos y de momento no me es posible dar lo mejor de mí para estos shows en México", redactó el cantante, "Las presentaciones se encuentran reagendadas para el mes de agosto: Ciudad de México 21 y 22 de agosto, Monterrey 24 y 25 de agosto. Lamentamos muchísimo los inconvenientes que pudiera causarles", añadió.

"Ay no amigas de verdad eso me pasa por confiar en los vatos y siempre andar dando oportunidades. Pinches Jonas Brothers, le volvieron a hacer la pinche gatadota a México, que chinguen a su madre, nos vemos en agosto mis niños, cuídense mucho, un besito", "Maldita sea cómo que los Jonas Brothers cancelaron, eso me pasa por confiar en los hombres una vez más, y encima cancelan el mero día", "Se entiende la enfermedad, pero ¡¿avisar el mero día?! Una vez más los jonas Brothers, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme", fueron algunas de las reacciones que las fans manifestaron a través de las redes sociales.

Pese que gran parte de las fans le desearon una pronta recuperación al integrante de la banda, otros usuarios criticaron el hecho de que decidieron realizar el anuncio hasta hoy, unas horas antes de que fuera el concierto. "A algunas fans de los Jonas les encanta defender lo indefendible. Esos weyes son unos irresponsables, independientemente de que Nick esté enfermo o no, si vas a cambiar el show avisas con tiempo, no a unas horas de que se vaya a realizar. El wey sabía que no se iba a reponer en dos días", externó un usuario en X.

No es la primera vez que la agrupación integrada por Nick, Kevin y Joe Jonas ha pospuesto presentaciones durante el último año. En abril dieron a conocer que pospondrían todas sus fechas programadas para Europa debido a que tenían planeado lanzar música a mitad del año y querían renovar el espectáculo para el público. Ese anuncio recibió el mismo tipo de reacciones que la noticia sobre sus shows en nuestro país.

