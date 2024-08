¿Guaynaa le fue infiel a Lele Pons o es un rumor para desviar la atención de su activismo?

Ayer comenzaron a circular en las redes que Guaynaa, rapero y cantante puertorriqueño, le habría sido infiel a su esposa Lele Pons, influencer venezolana, con una actriz de películas para adultos; sin embargo, hay usuarios que están seguros que todo eso fue orquestado con la finalidad de desviar la atención de la información que la celebridad de internet ha compartido a través de sus cuentas respecto la situación actual de su país natal.

De acuerdo con la cibernauta, Lina Barona (@suplinna en X), quien realizaría el reporte de la infidelidad fue Jordi Martín, fotógrafo y paparazzi que fue quien reveló la relación entre Piqué y Clara Chía, y posteriormente fue demandado por esta última por acoso.

Presuntamente, el intérprete de “Rebota” habría tenido una relación extramarital con Claudia Bavel, actriz de cine para adultos que ha sido vinculada con artistas como Ozuna y Bad Bunny. Según el hilo de X, se conocieron mientras el cantante estaba de gira por Europa y desde entonces han estado “saliendo”. Al momento no existe confirmación alguna sobre el rumor y aunque han circulado fotos de ambos haciendo FaceTime, no hay garantía que las fotos no se traten de un montaje.

Este rumor nace un día después de que Lele Pons, la actual pareja del cantante, empezara a usar sus redes sociales para difundir la situación actual de Venezuela, de donde ella es originaria. Desde compartir información para salir a votar, hasta sobre las protestas y subir contenido de creadores radicados en el país.

Lele es conocida por ser una celebridad del internet que radica en Miami, Estados Unidos. Es creadora de contenido desde el 2014, aproximadamente, cuando todavía existía la aplicación “Vine”. Se hizo viral por hacer skits de comedia y por estar vinculada con otros influencers como Hannah Stocking, Juanpa Zurita, Amanda Cerny y Anwar Jibawi. Pese haberse criado en Estados Unidos, Pons mantuvo su nacionalidad venezolana hasta los 23 años y constantemente habla de su herencia latina en sus plataformas.

“Gracias Lele Pons por toda la visibilidad que estás dando al compartir con tus 53 millones de seguidores de IG sobre lo que está pasando. Tanto que la criticaban y es las pocas personas con bastante alcance que está ayudando de verdad. Tqm”, “No @lelepons siendo mil veces más útil que Corina Smith o cualquier loquita a las que ustedes le jalan bolas y eso que casi medio país se le lanzó encima por ‘venezolana falsa’”, fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

Toda esta semana la atención internacional ha estado centrada en el contexto político de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro se proclamara ganador de las más recientes elecciones y que la dupla opositora conformada por María Corina Machado y Edmundo González solicitaran que hubiera transparencia en el conteo de actas ya que el resultado pudiera tratarse de fraude electoral. Desde entonces se ha visto protestas civiles al interior de Venezuela y dicho descontento se ha trasladado a las redes desde diferentes plataformas.