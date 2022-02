Fiscalía acusa formalmente a Héctor Parra por abuso sexual en contra de su hija Alexa

Tras ocho meses de estar en presión preventiva, el actor Héctor Parra fue acusado de manera oficial por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México de presuntamente abusar a su hija menor, Alexa cuando era una niña.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y expareja del detenido, Ginny Hoffman, compartió el comunicado para dar a conocer el proceso legal.

“Por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de doce años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H.”, se puede leer en escrito.

En la misma publicación explican que tanto la víctima como la asesoría legal, reiteran su confianza en las instalaciones de procuración e impartición de justicia, por lo que piden también a los medios de comunicación ser respetuosos ante el caso.

Daniela Parra sale en defensa de su padre

Por su parte, Daniel Parra, hija mayor del actor, salió en su defensa y expresó su molestia tras el comunicado subiendo varias stories en su cuenta de Instagram, donde también notificó que su abogado estaba al tanto de la acusación formal.

"Ahora sí estoy encabr... por eso estoy subiendo esas historias, yo no hago esto en realidad, pero me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas”.

Parra aseguró que su padre era inocente y que haría todo lo que está en sus manos para sacar a su papá de la cárcel pues afirma que no se han realizado las investigaciones correspondientes.

Además, lamentó que el sistema de justicia en México sea tan corrupto y que "solo por hablar" alguien pueda meter a la cárcel a un inocente.

"Y qué triste que la justicia en México funcione así. Qué triste que solo por hablar, solo por decir, sin que nadie investigue, ni el MP, ni los jueces, ni nadie ha investigado nada de esto, entonces así pueden salir a decir que es culpable y ya, sin investigar. Por eso he hecho todo esto. Qué triste que en México este caso sea tan común, porque este caso no solo es el mío, existen millones en México que el sistema y la justicia tan podrida y corrompida no hacen nada.”

Finalmente, envió un mensaje contra la actriz, quien desde el inicio del caso llego a tener varias incongruencias junto con su hija Alexa pues incluso antes de la denuncia, Alexa estaba molesta con su mamá porque no quería estar en medio de los problemas que ella tenía con su padre luego del divorcio.

"Ni yo ni nadie tiene que mover un solo dedo para que pagues por todo lo que has hecho y estás haciendo en este momento. La justicia divina no te va a dejar salirte con la tuya. Tenlo por seguro”

¿Cuándo detuvieron al actor?

El pasado 20 de agosto del 2020 se dio a conocer la polémica noticia cuando la víctima realizó una entrevista en una revista de circulación nacional donde afirmó que Héctor la tocaba de manera indebida entre los 9 y los 13 años, afirmando que ella no tenía conciencia de lo que pasaba.

Asimismo, señaló que su padre empezó a comportarse de manera agresiva cuando ella decidió negarse a dichos tocamientos, por lo que decidió dejar de verlo.

Tras realizar las denuncias correspondientes, el 15 de junio de 2021 el actor fue arrestado en su domicilio mientras lavaba su carro en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país para luego ser trasladado al Reclusorio Oriente a fin de que sea resuelta su situación jurídica.

Cabe destacar que previamente, el artista había realizado una denuncia en contra de Hoffman por difamación, afirmando que la madre de la víctima había hecho estas declaraciones con la finalidad de “manchar su imagen y su carrera”, por lo que su hija fue manipulada por varios años en su contra.

