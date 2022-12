Julión Álvarez aparece pasado de copas en Palenque de Querétaro

Julión Álvarez a quien le llaman "El rey de la taquilla", ahora pasó a ser, "el rey del tequila" y es que en su último concierto presentado en el palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022, al originario de Chiapas se le vio salir al ruedo en muy mal estado, cosa que causó la decepción de su público.

Sin poder casi hablar Julión se dirigió a su público para pedir no ser juzgado "¡no me juzguen!... ¿Así me juzgan?... ¡Esooooo vga….! Cuatro fechas aquí en Querétaro, y todas perronas hasta la chingada, ¡quiero dar las gracias, gracias, gracias, Querétaro!" dijo eufórico arrastrando las palabras dado a su avanzado estado etílico.

Las opiniones del público fueron divididas pues mientras muchos le aplaudían, otros manifestaron su molestia con chiflados y comentarios desaprobando el hecho."Para oír borrachos, me voy a un karaoke y no pago el dineral que me gaste por ver un show, no un espectáculo de borracho" refirió un seguidor del intérprete de "Terrenal".

El lamentable incidente ocurrió luego de que Julión se presentará por cuarta ocasión en la feria, la primera vez fue en el Teatro del Pueblo, la segunda en el palenque en solitario, una tercera ocasión abriendo el concierto a Remmy Valenzuela y esta última vez donde por desgracia dio un lamentable espectáculo que fue catalogado como una falta de respeto a su público queretano.

