Levantan firmas para revocar cédula profesional a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo, quien inició la segunda temporada de "La Casa de los Famosos" como uno de los favoritos del público, ahora se enfrenta a una ola de críticas y cancelaciones por parte de los televidentes, quienes más allá de solicitar su salida del programa, exigen que se le retire su cédula profesional.

Debido a la discusión que tuvo con Gala Montes, una de las participantes del programa, fue que la mayoría de los usuarios se unieron para quejarse del participante, inclusive levantaron una colecta de firmas para solicitar que se le retire su cédula profesional como Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"A Adrián Marcelo Moreno Olvera se le debe retirar su cédula profesional pues es un peligro para la salud pública en México. Ojalá la Conapred y la SEP puedan tomar cartas en el asunto", escribió Emmanuel Páez-Pérez, usuario en X que comenzó la campaña.

A menos de seis horas desde que fue publicada, la petición ha recolectado 22 mil 750 firmas, casi alcanzando la meta de 25 mil; sin embargo, se espera que puedan sumarse muchas más personas que las inicialmente contempladas.

La molestia que surge contra esta celebridad recae en que durante la transmisión de anoche se le vio acusar a Gala de fingir una crisis de ansiedad y de usar la depresión para ganar empatía; además, Marcelo sugirió que la actriz era adicta a ciertos fármacos.

"Ustedes son las que van y buscan 'weyes' que les receten cosas. Eso es lo que hacen. Me las sé perfecto. Vas con quien te conviene para que te recete tu 'cagadita' porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida? ¿Enserio? ¿Con un diagnóstico entraste a esta casa? No puedes contigo, por eso te tienen que estar hablando para darte tu cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías estar aquí", se escuchó a Adrián Marcelo decirle a Gala Montes.

Por esos comentarios es que usuarios se han movilizado para acusar al Youtuber de haber ejercido violencia psicológica en contra de una de las participantes y que debería ser sancionado por ello. "¿Qué le pasa a Adrián? Tocar esos temas tan fuertes y delicados como lo son la ansiedad y la depresión, eso es algo que está mal y que la misma producción no les diga nada wow. Espero que lo nominen para que salga del concurso", "Wow, muy mal todo lo que dijo ese chavo, no está correcto jugar con la enfermedad de alguien. Todo mal", "eso no es humor, es ser una terrible persona", comentaron algunos usuarios.