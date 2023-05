¿Maya Nazor responde a Karely Ruiz por hablar de su bebé?

Luego de un apasionante beso entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz en un concierto en Monterrey, estos dos nombres los hemos seguido escuchando al acaparar las redes sociales por completo y es que ambos han compartido una serie de fotografías en sus cuentas de instagram donde anunciaron una colaboración que saldrá el día de mañana y muchos se han preguntado cómo a tomado esta situación la ex pareja del guanajuatense, Maya Nazor.

La joven influencer Maya Nazor no se había pronunciado al respecto sobre la relación de su ex y padre de su hijo, al contrario podemos ver que sigue disfrutando su vida y la etapa de mamá, pero esta vez no se quedó con los brazos cruzados; Karely publicó en su cuenta de TikTok un video con Santa Fe Klan, con la descripción “Me sigue poniendo nerviosa” y en varios comentarios se puede ver que ella contesta a las crìticas, “Mucha gente muy enojada jajaja calmados vida solo hay una y ni viven la suya”, pero lo que desató la polémica fue el comentario de un usuario, el cual dice “La Maya solo lo quería por dinero por eso se embarazó para los pocos meses de nacido su bb se fuera con una tremenda pensión así que ni opine”, comentario al que Karely, sí contestó con un emoji.

El tiktoker MauRG1 rescató unos tweets que ya se encuentran eliminados que hizo Maya Nazor, tomado captura al comentario del video de Karely, donde escribió, “Nadie está opinando nada, que KARELY ni empiece a responder cosas que tengan que ver con mi bebé que eso si no lo voy a permitir” a su vez puso otro tweet que decía “Con mi bebé no, nadie sabe la realidad de nada, ojala la supieran!!! Ya me cansé! No voy a caer en provocaciones, yo soy una mujer que respeta a otras mujeres pero qué onda? No saben nada y cuando todo salga a la luz lo entenderán”, escribió Maya.

