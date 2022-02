¿Nodal se borró el tatuaje de los ojos de Belinda? Esto revela video

Mucho se ha hablado sobre los tatuajes que Christian Nodal tenía en honor a Belinda, después de la sorpresiva ruptura donde ya hasta indirectas hubo, pero lo cierto es que poco a poco el cantante ha ido eliminando a la guapa estrella de su cuerpo y ahora ha sido el tattoo más grande, el de los ojos de Beli en el pecho, el que nuevamente está siendo muy comentado porque, al parecer, ya desapareció.

Y es que, luego de varios días de especulaciones, hace poco se reveló que el intérprete de Botella tras Botella cubrió el diseño que tenía a un lado de la oreja derecha con el nombre de la cantante pop, con los cuatro palos del póker: la espada, el corazón, el diamante y el trébol.

No obstante, fue la noche de este jueves, durante su presentación en los Premios Lo Nuestro 2022, donde se pudo ver a Nodal con un tatuaje muy diferente en el pecho, justo donde la mirada de la también actriz se ubicaba.

Durante su actuación, el famoso apareció portando un saco de color café claro, mismo que iba descubierto del pecho y que demostraba que no tenía playera abajo, por lo que así permitió ver que lo ojos de Belinda que tenía tatuados ya no están presentes en su cuerpo.

El hecho se dio a conocer a través de un video que se ha hecho viral en redes sociales, mismo en el que se ha llegado a comentar que el cantante lo hizo a propósito, con el fin de presumir que ya no tiene dicho tattoo.

¿QUÉ DISEÑO SE HIZO?

De acuerdo con los conductores de “Sale el Sol”, Nodal se realizó unas alas para cubrir los ojos, “era todo el tatuaje de corrido, y ahí se ve claramente que le desvanecieron lo ‘garigoleado’ y los ojos se los borraron”, comentó Ana María Alvarado.

Por su parte, Rafael Valdez, tatuador del cantante, hace algunos días reveló que sí estaba trabajando con él en ese tatuaje para cubrirlo y darle una nueva identidad, aunque no quiso ahondar en el tema ya que no le corresponde hablar de más si Nodal no ha querido mostrarlo.

“Él ya tenía la idea de lo que quería, así que yo nada más colaboré con su idea. Trabajamos otros tatuajes. Y así lo dejo de mi parte porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más”, en referencia a los ojos de Belinda.

Ahora solo esperaremos a que Christian Nodal quiera confirmarlo oficialmente, o bien, que se pueda notar más a través de sus redes sociales y/o durante sus presentaciones.

