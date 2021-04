Pongo las manos al fuego por él: Alejandra Guzmán defiende a su padre de Frida Sofía

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, aseguró que pone "las manos al fuego" por su padre, el también cantante Enrique Guzmán, acusado por su nieta, Frida Sofía, de haber abusado de ella cuando era pequeña.

En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, Alejandra Guzmán dejó muy claro que su padre "es un gran ejemplo y es un gran hombre" e hizo un llamado a la joven para lograr una reconciliación.

El pasado viernes, la cantante envió a El Sol de México un comunicado en el que manifestó la decisión de la familia de dirimir sus diferencias en privado. Este sábado compartió con este diario el video publicado en su cuenta de Instagram, en el que luce serena, al enviar su mensaje.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado, es muy triste; ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, mencionó la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

“Te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, continuó.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, ¡Es un gran hombre!”, agrega la cantante, quien también envía un mensaje a la prensa: “A todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar que es un asunto delicado”.

La cantante pidió nuevamente a Frida Sofía que se acerque a ella para limar asperezas: “gracias a todos, y por favor Frida, ¡acércate!".

Frida Sofía, de 29 años, ofreció una entrevista publicada el pasado miércoles en la que habló de muchos temas relacionados con la relación con su madre y con toda su familia.

Pero la revelación de posibles abusos por parte de su abuelo fue el momento más tenso, le provocó lágrimas y se mostró visiblemente afectada.

Además, dijo que jamás se había atrevido a contarlo porque llegó a sentirse culpable ya que, explicó, al ser una niña entendía que era la manera "normal" en la que un abuelo trataba a su nieta.

El jueves, Enrique Guzmán aseguró que las afirmaciones de Frida Sofía sobre tocamientos por parte suya a los 5 años eran falsas.

Sobre esto, la familia añadió en el comunicado que esa fue la primera y la última aparición en medios por su parte para hablar sobre la polémica.

"No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que 'periodistas preocupados' se aprovechan de la lamentable situación de Frida", indicaron.

Esta no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.

