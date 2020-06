Por culpa de "Lola, érase una vez", acusan a Eiza González de racista

En medio de las protestas que se viven contra la discriminación racial, alguien sacó del baúl de los recuerdos unas imágenes de Eiza González en su novela "Lola, érase una vez", donde aparece caracterizada con el rostro pintado de negro, lo que molestó a varios internautas.

Las fotografías fueron compartidas por una usuaria de Twitter que aseguró haber pedido a Eiza que aceptara el hecho de que las fotos eran suyas y asumiera lo mal que había estado, sin embargo, la tuitera dijo que la actriz eliminó sus comentarios y la bloqueó.

Remember when Eiza González did blackface? I politely asked her to address it and own up to it but instead she deleted my comments and then proceeded to block me. @eizamusica #eizagonzalez pic.twitter.com/gV93oxJe8v — adria arjona stan (@arjonaadria) June 7, 2020

Luego de las críticas, la actriz rompió el silencio y dio una entrevista al portal Page Six, dónde explicó la razón de su caracterización y se disculpó.

"Lamento profundamente y me avergüenzo de haber usado maquillaje de 'blackface' que se muestra en las imágenes que circulan. Era una niña de 15 años en mi primer trabajo en una telenovela mexicana, fui presionada contra mi voluntad, y sin poder tener una negociación. No podía abogar por mí misma en la situación“.

Asimismo, la mexicana habló desde su experiencia y la manera en que ha vivido en carne propia la discriminación por sus orígenes latinos.

"Como mujer mexicana e inmigrante, he enfrentado racismo e ignorancia a lo largo de mi vida y carrera. Nunca participaría intencionalmente en algo que sabría causaría daño o angustia a otra persona".

Ver esta publicación en Instagram Today is #LatinaEqualPay Day, when we "catch up" to what white, non-hispanic men were paid in 2017. The gap is widest for Latina workers, who on average only get 53 cents for every $1 a man is paid. The gap has widened since last year, and for some, it's even worse. This is an injustice, and there's still so much work to do for Latinas to be treated equally. I am #PhenomenallyLatina, and I support Latina equal pay! @phenomenal.ly t-shirt proceeds benefit the National Latina Institute for Reproductive Health. www.phenomenalwoman.us Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 1 de Nov de 2018 a las 7:03 PDT

Finalmente, Eiza manifestó que ahora es su responsabilidad poder dar voz a otros y reiteró su disculpa por haber ofendido a la gente.

"Es mi responsabilidad educarme y usar mi voz para defender a los demás. Y nuevamente me disculpo profundamente si lastime a alguien".

Cabe destacar, que González ahora es una reconocida actriz de Hollywood, que ha llegado a ser presentadora en los premios Oscar y que ha participado en producciones a lado de Dwayne Johnson "La Roca", Vin Diesel y Kevin Spacey.

Ver esta publicación en Instagram Last year was magical! It was so exciting Baby Driver had 3 Oscar nominations and got to present! Working on something so hard and seeing it be recognized is such a beautiful feeling. This year I’m waiting for Roma to take the crown! But truly the award itself is the beautiful outcome of your effort and work. Sending all my love to all the nominees today all the way from Australia 🇦🇺💛 #oscars Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 24 de Feb de 2019 a las 2:51 PST Ver esta publicación en Instagram Merci @lanvinofficial for my gorgeous dress last night. That guy asked for a picture, I always like to be nice to bald dudes. Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 14 de Jul de 2019 a las 1:49 PDT Ver esta publicación en Instagram Boom box? @vindiesel has it. @j_corden tried to roll his Rs and I would eat a cake even if it had corona tonight on @latelateshow Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 12 de Mar de 2020 a las 7:48 PDT

