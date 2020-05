[Video] "Era chiste local entre raperos", Johnny Escutia se disculpa con Yuya

Este fin de semana, twitter ha estallado en contra de un rapero cuyas canciones hablan explícitamente de feminicidios, violaciones, pedofilia, necrofilia, abuso de menores de edad, entre otros delitos graves; incluso se burla de un feminicidio ocurrido este año.

Johnny Escutia, también conocido como “King de la Furia” reapareció en un video difundido en Twitter, en el que explica que las amenazas hechas a la youtuber mexicana Yuya, “eran sólo una broma”.

#NOTICIAS El rapero "Johnny Escutia" conocido como "King de la furia" publicó un video en redes donde se disculpa con Yuya luego de que se viralizara una canción donde amenaza con abusar de la youtuber; también la invitó a denunciar cualquier acto de acoso que reciba. pic.twitter.com/qpAFbCkzqN — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) May 16, 2020

En el video, el sujeto le pide una disculpa a la también empresaria porque asegura que era una broma, pues dice que sus canciones tienen “un humor retorcido que no todos entienden”.

También exhortó a Yuya como a las usuarias de Twitter @fernivodka y @analuzsaso a realizar las denuncias a las autoridades correspondientes si alguien las estaba amenazando de muerte, porque lo que él hace “es solo música y ahí hay "muchos loquitos que nada tiene que ver él”.

Finalmente, el rapero asegura que su nombre “está bien limpiecito” y reitera la disculpa hacia la youtuber.

No sabía si hacer esto publico pero tengo miedo.



Me están amenazando de muerte y quiero que sea público que si algo me pasa se investigue a esta persona. pic.twitter.com/lstulGWi1a — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

¿Quién es Johny Escutia o King de la Furia?

El cantante con el seudónimo de “Johnny Escutia”, tiene una cuenta no solo en la plataforma Spotify, sino también en Apple Music yYoutube, donde más de una canción hace referencia a homicidios de mujeres con títulos como “Carne fresca”, “Perra difícil” o “Violación suprema“, en todas ellas habla explícitamente de feminicidios, violaciones, pedofilia, necrofilia, abuso de menores de edad, entre otros delitos graves, incluso se burla de un feminicidio ocurrido este año.