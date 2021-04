Oswaldo Zárate habla de la evolución de su personaje en 40 y 20

Oswaldo Zárate va viento en popa como el amigo fiel de cabello chino, guapo, con chistecitos para reventar, y el que trae a las veinteañeras para pasar el rato; es como se sigue visualizando en la serie de comedia 40 y 20 de Gustavo Loza que entra a sus 5 años de transmisiones y quien no va a poder detener en esta sexta temporada una posible boda que a la salida de la iglesia se tocarán las campanas nupciales.

“Estoy muy contento porque la serie va tan bien, y evoluciona como los seres humanos. No todo el tiempo vamos a hacer 40 y 20. Este tipo de serie fue. Ellos van creciendo como sus propósitos en la vida, como el hecho que va a haber una boda, que justo tiene que ver con la evolución de que ya no sólo es el ligue corto y vámonos. Más de uno de los personajes buscará una boda y ya se imaginaran si uno de nosotros llegará al Altar”.

Finanzas Televisa y Univision se unen para competir contra streaming

Describe lo anterior Zárate y añade que el dueño de Televisa, el señor Emilio Azcárraga Jean, por primera vez será parte de los personajes que aparecen en esta sexta temporada, “actúa como el dueño del equipo América y su actuación mayormente va en el episodio de la noche del 4 de mayo.

“Emilio estuvo todo un día grabando con la temática del fútbol, fue muy responsable, llegó con sus diálogos aprendidos. Fue una experiencia muy bonita y qué nivel de profesionalismo y se mostró de una manera humilde al decir que 40 y 20 es una de las series favoritas que ven a través de su televisor en su hogar”.

El juvenil actor con 15 años de trayectoria además de revelar que habrá una o dos posibles bodas a lo largo de la temporada, entre los protagonistas al llegar las primas de Oswaldo, Borrego; como son las actrices Nashla y Nicole Ávila, también comenta que “por primera vez habrá una locación en la serie como parte de los cambios de escenario en la historia”.

“Estoy más que seguro, que es la mejor temporada porque salimos de nuestra zona de confort, habrá una locación y Borrego detonará la toma decisiones que no son muy positivas. Continuó siendo el constante amigo de Fran. Me mantengo sin muchos cambios porque así ha funcionado. Además también Michelle Rodríguez, Armando Hernández y yo tendremos más fuerza.

“Sigue Jorge Van Rankin, Mauricio Garza, Mónica Huarte, se reincorpora de nueva cuenta; Begoña Narváez, Roberto Palazuelos”.

Precisamente Oswaldo Zárate habla que su personaje es ser el mejor amigo de Fran:

“Estoy muy consciente de que no me dan miedo los estereotipos, no me da miedo encasillarme no me da miedo ser el amigo entrañable en las series o en las películas, y no me da miedo y lo disfruto porque a veces son más importantes que el protagonista, siento que tienen más carnita y la gente no sabe qué va a pasar con ellos. Trato de diversificar y hacer cosas diferentes dependiendo del personaje. Mi público está feliz”.

Y comenta el juvenil actor: “Como Borrego tengo el sueño de hombre de andar con chicas de 40 para que sean mis maestras en el amor. Y cuando tienes 40, vas a buscar a las de 20. Entonces realmente me toca jugar en estos papeles de ligar a las de 40, feliz por no dejarlas a Jorge El Burro. Él no aprende de cómo es el ligue en la trama”, confía.

PELÍCULAS POR VENIR

Oswaldo reconoce que la serie De brutales, nada 1 y 2 de Rafa Lara lo ha catapultado a la internacionalización, “me llaman de España, de Estados Unidos…” y añade:

“A mí me ha tocado ser el amigo y es el tipo de personajes que disfruto mucho siempre. He sido el tipo de persona muy honesta y muy leal con mucho respeto a mis amigos como común denominador que una relación de amigos es lo más bonito en el ser humano, que es lo que trato de divulgar en la ficción como en la vida real”.

Informa que la plataforma Netflix está por estrenar la serie de El Club de corazones rotos donde encarnó por primera vez en mi trayectoria al protagónico. Dejó de ser el mejor amigo y ahora soy el número uno. Me cambiaron el look ya no soy el chistoso sino el galán que llevó la vertiente de la historia con Yare Santana”.

Oswaldo comenta, “viene otra película de estreno para cine que es Homicidios culposos; como el hecho que está detenido el rodaje del filme Hijo de familia Rafa Lara que por pandemia paro y se reinicia la filmación a finales de este año”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El tapatío se encuentra actualmente en el rodaje de la película de comedia Desafiando a Paola del cineasta argentino Brunno Musso, bajo la producción de Lola Jáuregui. Va de protagonista Daniela Luján, también con Anabel Ferreira y Brandon Peniche.

“En esta cinta soy un youtuber influencer súper egocéntrico que narra Los Retos Godínez emulando Los juegos del hambre . La cinta tiene como fin empoderar el personaje que hace Dani. Es otro personaje diferente a lo que he hecho además que he aprendido todo lo relacionado a las redes sociales y plataformas. Entonces me toca hacer el lado oscuro de mi personaje, dice la productora que me van a amar u odiar y aunque yo intente ser odioso, caigo bien; porque inclusive los escritores cambiaron el final para que yo pudiera tener una participación más larga y fuerte como en una secuencia que se da entre Dani y yo, la que quedó maravillosa”, detalla Zárate.